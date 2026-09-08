Близо 40 000 текстилни изделия, спортни обувки и чанти, както и 487 опаковки с мастило за тонер касети, всички със знаци на известни марки, задържаха митническите служители на Митнически пункт Лесово.

Стоките, които са иззети поради съмнения за нарушени права върху интелектуалната собственост, са открити при три отделни проверки на товарни автомобили, влизащи в страната от Турция.

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При един от случаите на 4 септември на пункта пристигнал влекач с полуремарке с чужда регистрация. Шофьорът представил документи за превозваната групажна стока от Турция през България за Черна гора. Превозното средство било селектирано за щателна митническа проверка. В товарното помещение били открити 21 756 текстилни изделия, 594 спортни обувки и 120 чанти с надписи и лога на търговски марки.

Ден преди това в друг камион, превозващ стока от Турция за Босна и Херцеговина, в 87 колета от общо 697 са открити 17 330 дрехи – блузи, ризи, детски комплекти, чорапи, спортни екипи и тениски, също с обозначения на световноизвестни марки.

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При друга проверка на 5 септември в товарна композиция, състояща се от влекач и полуремарке с украинска регистрация, сред декларираната стока са открити кашони с шишета с различна вместимост, пълни с мастило за тонер касети на две известни марки. Задържани са 487 опаковки с общо 383,232 кг мастило.

Редактор: Никола Тунев