Двама мъже са били намушкани от трети във Варна.

Разпрата е избухнала на 10 септември около 20:30 часа в „Цветния квартал”. Семейство с малко дете се прибирало към дома си, когато забелязва, че 48-годишен мъж малтретира домашния си любимец пред блока, в който живее. След направена забележка между двамата мъже възниква конфликт. Той прераства в размяна на физически удари. Собственикът на кучето вади кухненски нож и пробожда другия мъж няколко пъти - в областта на торса и главата. Съсед, свидетел на станалото, се намесва в опит да вземе ножа от ръката на нападателя, но също е прободен от него в областта на корема.

Намушкаха мъж на фестивал в Стара Загора

Двамата ранени мъже са откарани с линейки до Окръжна болница „Св. Анна”, където са хоспитализирани. По-леко пострадалият мъж, който е наръган втори, е зашит и към момента е освободен за домашно лечение. Първият мъж обаче все още се намира в болница - в стабилно състояние, без опасност за живота, заяви за NOVA неговата съпруга. Действието се е развило пред очите на сина им, който утре ще е първокласник.

Собственикът на кучето е опитал да избяга, но малко по-късно е задържан от полицията и в момента е в ареста. Случаят е предаден на Прокуратурата. Кучето е било прибрано от съседи, които му търсят дом в социалните мрежи.

Пред NOVA свидетели разказаха, че и преди се е случвало мъжът да проявява агресия към животното, както и да влиза в конфликти с хора от квартала. При един от тях също се е стигнало до сблъсък, но намесата на съседи е предотвратила по-сериозни последици.