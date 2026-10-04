Тя е Антигони - певицата, която накара целия свят да пее кипърския хит „JALLA“! Нейният музикален клип се превърна в един от най-гледаните на "Евровизия", а самата Антигони – в една от най-ярките звезди на конкурса.

София е последната спирка от лятното ѝ турне. Ден преди да излезе пред българската публика Антигони даде интервю пред NOVA в "Събуди се".



Антигони вече е в студиото! Антигони, добре дошла в "Събуди се".

Здравей, благодаря, че ме поканихте!

Как си? Чух, че снощи сте кацнали много късно.

Кацнахме много късно, така че съм малко сънена, но преди малко пихме кафе и вече започвам да се ободрявам за "Събуди се".

Радвам се, че си енергична. Била ли си в България преди?

Била съм в Банско. Когато бях малка, бях на екскурзия с училището на ски в Банско, но никога не съм била в София. Така че това някак се усеща като първия ми истински път в България.

Да, а София е част от твоето турне в седем града и е последният ти град.

Това е последната спирка, така че сега има напрежение върху българската публика да ни даде най-добрата енергия за последното шоу. Толкова съм тъжна, че турнето приключва.

Ще останеш тук три дни. Имаш ли някакви планове? Ще се срещаш ли с някого?

Плановете са да разговарям с прекрасни хора като теб, искам малко да разгледам града и определено искам да опитам хубава храна. Навсякъде, където отида, цел №1 е да ям хубава храна.

Да, ще ти дам няколко препоръки.

Да, моля те.

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Ще се срещнеш ли с нашето момиче Дара? Видяхме, че си прекарвахте добре заедно на "Евровизия". Пеете, танцувате.

Аз просто обожавам Дара. Тя е прекрасна. Има страхотна енергия. Писах ѝ, но не съм сигурна. Не мисля, че е тук. Последно чух, че е в Гърция. Така че си разменихме местата, но наистина нямам търпение да се видим, когато отново сме на едно и също място.

Виждаме един от влоговете ти. Как минава един твой ден?

Определено е, но е и много изтощително и определено е много натоварващо, защото има много напрежение. Но това е една прекрасна общност, от която да станеш част, защото наистина е толкова позитивна. Никой не се взема прекалено насериозно. Знаеш, в свят, в който всички се опитват да бъдат супер готини. А на "Евровизия" всички просто се опитват да бъдат супер забавни и приятни и да достигнат до масовата публика. Ако имаш страхотна песен, която хората са харесали, те ще продължат да я оценяват и да я обичат. Така че се чувствам благословена, че вече съм част от този свят на "Евровизия".

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А „JALLA“ със сигурност ще остане.

Определено!

Но къде е „Maмa Джала“?

Знам, Mama Jalla. Обикновено мама е точно до мен, но трябваше да се върне в Лондон заради работа. Тя беше с нас на турнето. Дойде с нас в Амстердам и Атина, както и на концерта в Лондон. Но за съжаление не е тук, в България.

Тя е истински ветеран в телевизионната индустрия. Известен телевизионен готвач във Великобритания.

Тя е телевизионен готвач. Знаеш, майка ми някак ме научи на ценностите да вярвам в себе си и да работя усилено, защото никой не ти подава нищо наготово.

Цялото интервю гледайте във видеото.