Деспина Ванди е една от най-големите гръцки звезди. Тя ще изнесе голям концерт в България в "Арена 8888" на 23 април. Пред Деси Банова-Плевнелиева суперсензацията отваря вратата на личния си свят и споделя за новата си любов, за цената на успеха, каква майка е, кои са чудесата в живота й и какво да очакват всички нейни фенове в у нас. Тук и сега, но в Атина, е Деспина Вадни.

Деспина, много Ви благодаря за възможността да разговаряме! За мен е огромно удоволствие! Хващаме Ви преди участие тук в клуб в Атина. Когато излизате на сцената след над 30 години успешна кариера, усещате ли още същата тръпка, както в началото?

Със сигурност емоциите са много силни и те никога не са спирали. Радвам се, защото всеки път имам възможността да общувам с хората чрез песните си и това за мен е най-красивата част от работата ми.

Сцената е Вашият дом от години. Но как започна всичко, кога решихте, че музиката ще бъде Вашият път?

Музиката винаги е живяла в мен, още от дете, както и пеенето. Просто бях много срамежливо дете, но в крайна сметка преодолях това, защото тази изява беше моя лична необходимост. Обичам я много и усещам една свобода, когато пея.

Когато се връщате назад към началото на кариерата си - очаквахте ли, че един ден ще се превърнете в една от най-обичаните звезди на гръцката музика?

Никога. Не. Never.

Ако можехте да дадете един съвет на младата Деспина, която тепърва започва кариерата си, какъв би бил той?

Да не изпитва толкова голямо вълнение, защото когато започваш да пееш, винаги имаш много притеснение. Иска ми се да бях малко по-спокойна и да можех да се наслаждавам повече на целия път. Това бих я посъветвала.

За Вас можем да кажем, че сте жива легенда на гръцката музика, артист с международно признание и милиони фенове по света. Репертоарът Ви е богат на хитове, които вълнуват поколения, но каква е цената на това да бъдеш Despina Vandi?

На първо място, изпитвам огромна благодарност за всичко това, което ми се случва. Никога не съм си го представяла дори и в най-смелите ми мечти, нито когато започвах да пея в Солун, където бях студентка. Никога не съм си представяла, че в един момент ще издавам албуми с толкова продажби или че 30 години по-късно все още ще мога да се свързвам с хората чрез песните си. Цената е тази, която плащат всички хора, които излизат в публичното пространство, които стават публични личности и придобиват популярност. Че понякога искаш спокойствие, а не можеш да го имаш. Че се говорят много неща за теб, които не са истина. Че много хора се фокусират върху един определен твой образ. Но това важи за всички хора, които са в публичното пространство. И всъщност бледнее в сравнение с възможността да правиш това, което обичаш, да съществуваш чрез песните си, чрез концертите си, да бъдеш на сцената и след 30 години и да споделяш тази радост със своята публика.

Вашият принос към гръцката музика е огромен, тъй като вие модернизирате жанра лайко като съчетавате традиционното гръцко звучене с модерни поп и денс елементи. Това ли Ви прави толкова успешна вече много години наред?

Не бих казала, че това е причината. Бих казала, че аз като артист се движа в този стил - между попа и лайкото, или в едно лайко с поп елементи. Мисля, че това, което ме държи до днес, преди всичко, е емоцията между мен и хората. Това ме задържа на сцената. Емоцията, която споделяме чрез музиката.

Освен, че сте една от най-успешните и обичани гръцки певици, Вие сте призната за модна икона и певицата с най-безупречна фигура в Гърция. Каква е Вашата тайна да изглеждате толкова добре?

Много Ви благодаря! Модата винаги ми е харесвала, следях я и обичах да я адаптирам към себе си. От там нататък, като човек държа на правилното хранене и на спорта. С течение на времето все повече и повече. Външният вид е въпрос на философия за живота. Трябва да внимаваме какво слагаме в тялото си, каква е храната ни, а движението е много важна част.

Когато хората гледат Деспина Ванди на сцената, виждат силна и уверена жена. Коя е обаче Деспина, когато прожекторите изгаснат?“

От много години съм точно обратното на това, което съм на сцената. Аз съм човек, който обича обикновените неща в живота, малките моменти, нормалността. Когато светлините угаснат, няма прожектори около мен. Аз съм майка на две деца, имам приятели, имам партньор и искам да живея всеки ден пълноценно. Обичам да се занимавам с различни неща, като например Bold & Brave - създадох тази компания за козметика. Като цяло съм човек с различни интереси и търсения.

Споменахте вашия приятел. В музиката често се пее за любов. Това ли е, което Ви окрилява и Ви вдъхновява и какво Ви даде смелост да отворите нова страница в живота си, намирайки тази нова любов?

В живота ни, преди всичко, трябва да се грижим за себе си и за това, да бъдем добре. Това ме накара да премина към следващата глава от живота си, за която ме питате. Любовта. Любовта е голяма сила. И не говоря само за любовта между мъж и жена, а за това чувство в по-глобален смисъл. Тя носи усещане за пълнота. Любовта може да бъде към всичко, което правим, към всичко около нас. Тя е движеща сила.

А вярвате ли, че любовта се появява, когато сме готови за нея?

Много труден въпрос е това. Когато сме готови. Не съм много сигурна. Не мога да дам еднозначен отговор. Но, така или иначе, някои неща се случват в живота ни, когато сме готови и ги желаем.

На фона на шеметната си кариера, Вие имате и две вече пораснали деца. Каква майка е Деспина Ванди?

Много грижовна. За мен децата бяха най-важното нещо в живота ми и когато станах майка, оставих малко пеенето на заден план. Бях постоянно до тях. Исках да прекарвам много време с тях, не пътувах, нямах свободно време за себе си. Свободното ми време винаги беше свързано с децата. Днес обаче им се радвам, защото имам две деца, които вече са пораснали и се справят сами, имат ценности, и за мен това е най-важното от всичко. Трудно е да си жена и да правиш кариера - каквато и да е кариера - и в същото време да си майка. Изисква се максимума и в двете. Вярвам, че всички работещи майки разбират за какво говоря. Сега съм до тях, аз съм вятърът под крилете им - така им казвам - и съм тук. Но вече са две деца, които сами определят живота и пътя си.

А на какво Ви научиха Вашите деца?

Това, което съм научила от децата си е, че трябва да съм по-малко строга и не толкова критична. Защото, от притеснението да не сгрешат, се залита в тези крайности. Това, което разбрах, е, че в крайна сметка човек се учи от грешките си - и аз така съм се научила. Затова нека и те да правят своите грешки, за да се учат.

Българската публика винаги е имала специално отношение към гръцката музика. Какво усещате, когато пеете пред български фенове?

Много се вълнувам. И не само когато идвам в България, но и когато хора от България идват на местата, където пея. Вълнувам се, защото имаме връзка от много години. Идвала съм и преди и съм изнасяла концерт. Мислех, че срещу мен стоят гърци, защото знаеха всички песни, всички текстове. Радваха се много, има една невероятна топлина и усещам, че нищо не ни разделя в тези два часа – няма езикова бариера. Едно сме. И това ме прави много щастлива.

А имате ли приятелства или професионални колаборации с български изпълнители?

Все още не съм работила съвместно с български артист. Имам приятели в България, но професионално сътрудничество не съм имала.

А защо не в бъдеще пък да направите дует с някой от нашите известни изпълнители?

Разбира се, бих могла да го направя, да, ако се появи някоя хубава песен. Със сигурност.

На 23-ти април, ние ще имаме щастието да Ви посрещнем в България, защото Ви предстои грандиозен концерт в зала „Арена София”. Това ще е един много специален момент, защото това ще бъде първото Ви стъпване на сцената на най-голямата зала в България -„Арена 8888“. Какво да очакваме на 23-ти април?

Идвам с огромно удоволствие да направим едно прекрасно шоу - с танцьори, костюми и всички песни, които знам, че много обичате. И аз очаквам с голямо вълнение - ето го пак това вълнение - да споделя тези два часа с вас. Знам го, защото всеки път се чувствам прекрасно, но този път ще бъде едно наистина голямо и впечатляващо шоу.

Деспина, кое е най-голямото чудо в живота Ви?

Децата ми.

Любими мои приятели в София,ще ви очаквам всички на големия ми концерт в Арена 8888 в София на 23 април.Ще се видим там от близо! Чакам ви с нетърпение!

