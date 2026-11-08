Дни преди концерта си в София емблематичната сръбска певица Драгана Миркович посети Бургас. Една от най-разпознаваемите изпълнителки от балканската попфолк сцена е изнасяла десетки концерти у нас пред многобройна публика, а по думите и България е в сърцето ѝ.

Харизматична и усмихната, в Бургас Драгана бе посрещната с традиционен балкански обичай - с питка с мед и мерудия. Нещо, което по думите и я кара да се чувства у дома.

„Аз много харесвам България. Имам прекрасни спомени още от 80-те години когато беше първото ми турне в България. Преди всичко публиката, защото те са феноменални към мен”, казва певицата.

Драгана изгражда кариерата си преди ерата на социалните мрежи и интернет рекламите и става звезда с мощен глас и стойностни песни, плочи и концерти. Популярност и трайно присъствие на сцената вече 42 години. Време през което не е загубила силата на гласа си. „Или сте родени с този глас, или не сте. Това е всичко. Аз нямам никаква тайна”, казва тя.

Животът на сръбската легенда е изпълнен с крайности. От сръбското и родно село до живот в средновековен замък край Виена, луксозни автомобили, собствена телевизия и екзотични пътешествия. След 25 години брак, миналата година Драгана и съпругът и Тони Биелич официално се разделят.

„За мен богатството е как ще си направиш живота. Това е умението да живееш, нали знаете. Можеш да бъдеш много щастлив с малко, а можеш да бъдеш много нещастен с много. Аз избрах да бъда много щастлива и с малко и с много”, споделя Драгана.

Различни легенди разказват, че Драгана подържа форма със стари рецепти, вани с мляко като Клеопатра и природни билки и минерали.

След 22 издадени албума, Драгана разкрива, че продължава да мисли за нови песни, които да зарадват феновете ѝ. „Имам повече от 300 песни защото имам дуети които не са в моите албуми, със сигурност ще има още нещо - нещо ново”, казва певицата.

Репортер: Елена Танева