Ирландската рок група U2 пусна официално днес най-новия си албум - Carnaval De Luz. Това е 16-ят албум на легендарните музиканти и първият с изцяло нови песни от 2017 г. насам.

Албумът включва 12 композиции и завършва с песента Torn - последният запис на Доли Партън, в който тя пее дует с Боно.

През 2027 г. U2 започват световно турне в Европа и Латинска Америка. Тази година ирландската група отбелязва и 50 години от създаването си, което се случва на 25 септември 1976 г. Събитието, което отбеляза годишнината, също беше на датата 25 септември. Освен това в чест на групата Централната банка на Ирландия пусна и нова монета от две евро.

Новият албум и този половинвековен юбилей са поредното доказателство за феноменалното дълголетие на U2 - една от най-големите гордости на ирландската музика. Този исторически момент неизбежно повдига въпроса за тайната зад успеха им, благодарение на която групата надживя своите съвременници, спаси се от неприятни раздели и до днес продължава да пълни стадиони. И макар на първата си тийнейджърска репетиция едва да успяват да изсвирят два тона, а след хладното приемане на втория им албум October почти да губят договора си с музикалните компании, в крайна сметка U2 успява да сътвори едни от най-великите хитове на 80-те и 90-те години, отбелязва АФП.

Групата е продала общо 175 милиона албума, а днес има над 23 милиона месечни слушатели в „Спотифай“ (Spotify). Снимка: Getty Images

„С всеки албум те продължават да прекрачват творческите граници“, каза Алекс Конингам, собственик на замъка Слейн (Slane Castle) в Ирландия, където групата е изнасяла концерти и е записвала няколко пъти през кариерата си. „Това винаги е било в тяхното ДНК. Те никога не са били от групите, които просто лежат на старите си хитове", каза още той.

Новият албум - първият им от Songs of Experience (2017 г.) насам - идва след издаването на нови песни по-рано тази година, включително сингъла Street of Dreams през юли.

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Ейдън Алкок, който е директор на прочутото дъблинско студио Windmill Lane, където U2 записва дебютния си албум Boy и следващите си два диска, също изрази възхищението си от тяхната способност да се развиват. „Те винаги успяват да изненадат. И мисля, че точно това ги крепи толкова години“, каза той.

Боно разкри, че стремежът към съвършенство е нещото, което го мотивира, заедно с удоволствието от това просто да прекарва време с групата. „Предполагам, че винаги ме води мисълта, че точно зад ъгъла ни очаква перфектната песен или перфектното изпълнение. Лудост е да го кажа, но това все още е най-предпочитаният наркотик за нашата група“, заяви той пред вестника.

Съставена от Боно, Едж, Адам Клейтън и Лари Мълън, U2 се превърна в символ на богатата музикална култура и история на Ирландия, както и в едни от най-разпознаваемите лица на страната в чужбина.

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По време на изложбата в Париж, посветена на половинвековния юбилей на групата, посланикът на Ирландия във Франция Алисън Милтън определи музикантите като „олицетворение на нашата репутация и на нашата „мека сила“ в международните отношения“.

Кураторът на изложбата Клеман Матийо, журналист от популярното светско списание Paris Match, отдава международен успех на U2 на дарбата да създават хитове, съизмерими единствено с тези на Майкъл Джексън или Мадона. Но тайната се крие и в техния характер. „В тях е закодирана ирландската душа: има страст, има любов, има и гняв. Музиката на U2 не се отличава толкова с типично местно звучене, колкото с автентичното ирландско сърце и дух“, каза още той.

Очаква се новият албум почти сигурно да изкара U2 отново на път за мащабно турне на стадионите - още един ключов елемент от непреходния им чар. „Те са сред най-великите концертни групи на нашето време“, допълва Конингам. „Отидеш ли на шоу на U2, няма как да останеш разочарован. Енергията и пълната отдаденост, с които излизат на сцената, са феноменални. Те са невероятни професионалисти“.