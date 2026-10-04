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За Красимир и Виолета Гюлмезови новата им песен е знакова – „само едно изречение е достатъчно, за да промени теб самия”
Те знаят как да раздават любов и го правят поредна година и с поредна песен. Дует "Шик" представиха новия си хит, който има толкова много да ни каже.
Красимир и Виолета Гюлмезови разказава в ефира на "Събуди се", че песента ”Любов е да раздаваш” е по стихове на Надежда Захариева и се опитват да я пуснат вече една година.
Те благодариха за видеоклипа на Васко Стефанов и съпругата му Стефка Николова, както и на много други техни приятели, които участват в създаването на песните им.
Дует "Шик": 35 години между нотите и любовта
За дуета песента е знакова – „само едно изречение е достатъчно, за да промени теб самия”.
Повече гледайте във видеото.Редактор: Цветина Петрова
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