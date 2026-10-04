Те знаят как да раздават любов и го правят поредна година и с поредна песен. Дует "Шик" представиха новия си хит, който има толкова много да ни каже.

Красимир и Виолета Гюлмезови разказава в ефира на "Събуди се", че песента ”Любов е да раздаваш” е по стихове на Надежда Захариева и се опитват да я пуснат вече една година.

Те благодариха за видеоклипа на Васко Стефанов и съпругата му Стефка Николова, както и на много други техни приятели, които участват в създаването на песните им.

Дует "Шик": 35 години между нотите и любовта

За дуета песента е знакова – „само едно изречение е достатъчно, за да промени теб самия”.

Повече гледайте във видеото.

Редактор: Цветина Петрова