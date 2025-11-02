-
„Всеки ден, в който сме живи, е шанс“: Миро представи нова песен и мегаконцерт
-
Сашка Васева: Стоянка Мутафова ме научи как да забравя срама
-
Любо Киров: Винаги съм смятал музиката ми за по-добра от мен като личност
-
Фестивалът "Лов на вълци" - сцена на млади рок банди
-
Сензацията Роби Уилямс излиза на стадион „Васил Левски” в София
-
След десетилетия мълчание: Поп фолк легендата Кати за славата, болката, самотата и завръщането на сцената
Краси и Вили Гюлмезови за тайната на дългия творчески и личен път, търпението и сватбата на дъщеря им
Над 35 години заедно на сцената и в живота - такава е равносметката за емблематичния дует "Шик". В откровен разговор в студиото на "Събуди се" по NOVA Краси и Вили Гюлмезови споделиха, че ключът към успеха им като двойка и артисти се крие в няколко прости, но важни неща. "През много етапи сме минали", каза Вили и цитира текст от тяхна песен: "Радост и болка, сълзи и смях. Това е животът".
Двамата признават, че се познават до такава степен, че понякога Вили предугажда какво ще каже съпругът ѝ само по погледа му. Въпреки това, те не крият, че и при тях има спорове. "Ако не се скараме по десет пъти на ден, това не сме ние", пошегува се Красимир. Тайната им обаче е в това, че гледат в една посока и се стараят да си прощават бързо. За Вили най-важната дума за успешната връзка е "търпение". "Просто трябва да станеш по-търпелив, да замълчиш, да си замислиш за нещо друго хубаво, което се е случило", сподели тя.
Концерт с кауза и музика с много любов: Дует "Шик" и техните песни
Едно от най-щастливите събития за семейството в последните месеци е била дългоочакваната сватба на тяхната дъщеря. "Аз съм на върха на щастието си. Една моя мечта се сбъдна - дъщеря ми да си намери половинка", разказа развълнувано Вили.
Макар да не са планирали, музикалните родители все пак са поздравили младото семейство и гостите с няколко от своите песни, след като дъщеря им е пожелала да чуе любимата си "Вярвай ми".
Целия разговор гледайте във видеото.Редактор: Мария Барабашка
Последвайте ни