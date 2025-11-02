Над 35 години заедно на сцената и в живота - такава е равносметката за емблематичния дует "Шик". В откровен разговор в студиото на "Събуди се" по NOVA Краси и Вили Гюлмезови споделиха, че ключът към успеха им като двойка и артисти се крие в няколко прости, но важни неща. "През много етапи сме минали", каза Вили и цитира текст от тяхна песен: "Радост и болка, сълзи и смях. Това е животът".

Двамата признават, че се познават до такава степен, че понякога Вили предугажда какво ще каже съпругът ѝ само по погледа му. Въпреки това, те не крият, че и при тях има спорове. "Ако не се скараме по десет пъти на ден, това не сме ние", пошегува се Красимир. Тайната им обаче е в това, че гледат в една посока и се стараят да си прощават бързо. За Вили най-важната дума за успешната връзка е "търпение". "Просто трябва да станеш по-търпелив, да замълчиш, да си замислиш за нещо друго хубаво, което се е случило", сподели тя.

Концерт с кауза и музика с много любов: Дует "Шик" и техните песни

Едно от най-щастливите събития за семейството в последните месеци е била дългоочакваната сватба на тяхната дъщеря. "Аз съм на върха на щастието си. Една моя мечта се сбъдна - дъщеря ми да си намери половинка", разказа развълнувано Вили.

Макар да не са планирали, музикалните родители все пак са поздравили младото семейство и гостите с няколко от своите песни, след като дъщеря им е пожелала да чуе любимата си "Вярвай ми".

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Мария Барабашка