Освободиха от ареста всички задържани за източването на Здравната каса в Пловдив с фиктивни прегледи и настанявания в санаториуми.

Апелативният съд днес промени мярката им от „задържане под стража“ в „домашен арест“.

Лекарите, задържани за източване на НЗОК, излизат на свобода срещу парични гаранции

Те ще носят електронни гривни за проследяване. Миналата седмица окръжните магистрати освободиха една от лекарките - Цветалина Сали, която се грижи за малкото си дете. Днес съдът пусна вкъщи с електронни гривни и останалите: д-р Фани Колачева - Гудева, нейният съпруг Велизар, както и нейните родители Кирил и Бойка Колачеви.

Семейна схема за източване на НЗОК в Пловдив: Близо 4000 засегнати пациенти и над 3000 фиктивни направления

След като чуха решението на съда и четиримата се разплакаха в залата. Срещу тях прокуратурата повдигна обвинение за участие в организирана престъпна груп и източване на държавни средства. Според разследващите те са ощетили държавния бюджет с половин милион евро.

Управителят и подуправителят на НЗОК подадоха оставки

На над 4 хиляди пациенти са извършени фиктивни прегледи и физиотерапевтични процедури, а част от тях, без да имат нужда, са изпращани и настанявани в санаториуми, Днешното решение на съда е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.