Един от най-разпознаваемите съвременни български композитори – Петър Дундаков, гостува в „Събуди се“, където разказа за новия си музикален спектакъл „Гласовете на вятъра“, за работата си с международни артисти и за мястото на свободата в съвременното общество.

Проектът предизвика сериозен интерес сред публиката, като премиерният спектакъл беше напълно разпродаден, а впоследствие беше обявена и втора дата.

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По думите на Дундаков спектакълът събира артисти от различни държави и музикални традиции, но общото между тях е човешкият глас. „Пресечната точка между всички участници е именно гласът – неговото съвършенство като музикален инструмент и като израз на човешката същност“, сподели композиторът.

Според него гласът е много повече от средство за комуникация – той е посредник между човека и света, както в изкуството, така и в обществения живот.

Дундаков призна, че успехът на спектакъла го е зарадвал не само като автор, но и като знак за интереса на хората към по-задълбочени културни проекти. „Не вярвам в елитарността на изкуството и в идеята, че един автор не иска да бъде чут. За мен е важно това, което правя, да достига до широка публика“, каза той.

По думите му фактът, че и двете дати са били разпродадени седмици преди провеждането им, е показателен и за нивото на публиката у нас.

Сред специалните участници в проекта е и австралийската певица и композиторка Лиса Джерард, носител на награда „Златен глобус“ за музиката към филма Гладиатор.

Дундаков разказа, че познанството им започва преди повече от десет години покрай съвместна работа с Мистерията на българските гласове. „Когато започнах работа по „Гласовете на вятъра“, тя беше един от първите артисти, за които се сетих“, сподели композиторът.

Той подчерта, че най-впечатляващото в работата с Джерард е способността ѝ да разказва истории чрез гласа си дори без думи и текст.

След премиерата в София спектакълът беше представен и в Солун. Въпреки че често работи на международни сцени, Дундаков не прави разграничение между българска и чуждестранна публика. „За мен е важно това, което правя, да бъде споделяно с хора. Независимо дали са българи, гърци или публика от друга държава“, каза той.

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Според него различните културни среди добавят собствена енергия към концертите, но в основата винаги стои човешкото преживяване на музиката.

Една от основните теми в спектакъла е свободата – ценност, която според Дундаков носи и огромна отговорност.

„Свободата е отговорност. Тя изисква едно общество да има ценности и ясна посока към бъдещето, а не просто да криволичи“, смята композиторът.

Той изрази убеждението си, че българското общество днес е значително по-свободно и демократично в сравнение с периода преди десетилетия.

След успеха на „Гласовете на вятъра“ Дундаков вече гледа към следващите стъпки на проекта. По думите му в момента се подготвя по-мащабно международно турне съвместно с гръцки продуценти, като се обсъждат концерти не само в България и Гърция, но и в други европейски държави.

Редактор: Цветина Петкова