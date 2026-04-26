Композиторът Петър Дундаков представи своя нов проект „Гласовете на вятъра“, който ще бъде изпълнен на 19 и 20 май в зала 2 на Национален дворец на културата. Той говори за сътрудничеството си с носителката на „Грами“ Лиса Джерард и за силата на гласа като универсален носител на емоция и смисъл отвъд думите.

Джерард използва вокална техника без реални думи, а чрез срички и импровизирани звукови структури. По думите му, въпреки че тя не пее с конкретен език, слушателят има усещането, че разбира посланието ѝ.

Той определи този подход като „магически език“, който може да звучи безсмислено извън контекста, но на сцената се превръща в силно емоционално преживяване. Според него именно гласът, за разлика от инструментите, винаги носи история и човешко присъствие.

Композиторът сподели, че съвместната му работа с Лиса Джерард е започнала преди години и е довела до международни турнета в Европа, включително престижни сцени и фестивали. Проектът е успял да достигне до публика извън етнографските среди, благодарение на съчетанието между традиционни елементи, съвременни звукови експерименти и бийтбокс.

Дундаков подчерта, че всяка географска култура носи своя музикална идентичност, която не се изчерпва с фолклора, а се проявява в отношението към мелодията и красотата. В неговия случай българската музикална традиция се преплита със западноевропейски и глобални влияния.

Той разказа и за личния си път - обучение по композиция в Холандия и постепенно преоткриване на българския фолклор след дистанция от него в младостта. Според него именно времето и международният опит са му помогнали да осъзнае уникалността на българската звукова традиция.

Режисьорът подчерта, че влиянието на политическите контексти в миналото е довело до отдръпване на част от неговото поколение от фолклора, но по-късно той е бил преосмислен като източник на вдъхновение, а не като идеологически инструмент.

Основен акцент в разговора беше ролята на гласа като носител на човешка история. Дундаков определи певческия глас като „разказвач“, който не просто създава звук, а предава личност и емоция.

Той посочи, че именно това е било водещо при избора да работи с живи гласове и автентични изпълнители, вместо да заменя вокалните елементи с електронни ефекти. В този контекст той обясни и отказа си в миналото да трансформира музиката на проекта с електроника, за да не се загуби нейният първичен характер.

Според него обществата често подценяват възможността историята да се повтори, ако се разчита единствено на идеята за непрекъснат прогрес. Той подчерта, че демокрацията и мирът са крехки и зависят от активната позиция на обществото, а не са гарантирани дадености.

Въпреки критичните си наблюдения, Дундаков изрази умерен оптимизъм за България, като посочи, че протестните процеси и обществените реакции показват наличие на съпротива срещу несправедливи модели.

По думите му все повече хора започват да осъзнават, че материалната изгода без ценности е празна, а личният смисъл и творческата мисия са ключови за съвременния човек.

Композиторът определи посланието на новия си проект като възхвала на човешкия глас и свободата. Според него „пеещият човек е красивият човек“, а самото пеене е форма на свобода и израз на вътрешна истина.

Проектът „Гласовете на вятъра“ ще има премиери в София и Солун, като вторият концерт ще включва и допълнителни международни изпълнители, разширявайки още повече звуковия му свят.

Редактор: Цветина Петкова