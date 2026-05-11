На 16 май се отбелязва Международният ден на ромската съпротива. Тази дата се свързва с едно от най-драматичните събития по време на Втората световна война. През 1944 г. нацисти влизат в лагера „Аушвиц“ в Полша, за да отведат роми към газовите камери. Тогава около 6000 души оказват съпротива, а много от тях губят живота си.

По повод годишнината Световната ромска федерация представя в София пътуваща изложба, посветена на ромския Холокост. Експозицията цели да припомни трагичната съдба на хиляди роми, станали жертва на нацисткия режим.

Изложбата включва оригинални документи от нацистките административни архиви, свидетелства на оцелели, фотографии и доказателства, използвани по време на Нюрнбергските процеси.

Експозицията вече е представяна на площадa на ООН в Ню Йорк, в Университета на Тексас в Остин, както и в Румъния.

Редактор: Ралица Атанасова