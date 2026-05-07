Българският дизайн направи силен пробив на едно от най-престижните световни събития Fuorisalone 2026 в рамките на Седмицата на дизайна в Милано. За първи път страната ни участва със собствен павилион под концепцията „Допир“, който привлече хиляди посетители, архитекти, дизайнери и представители на международната арт сцена. В ефира на „Социална мрежа“ дизайнерите Яна Попова, Ивомир Славов и кураторът Калоян Василев разказаха за успеха и интереса към българското участие.

„Това е първият български павилион, в който група автори се събират заедно“, обясни Попова. По думите ѝ именно автентичността е привлякла вниманието на посетителите. „Има огромен интерес към Източна Европа и Балканите. Когато хората разбираха, че сме от България, ставаше още по-любопитно“, каза тя. Попова подчерта, че участието е дало възможност на много хора да обърнат внимание на случващото се в българския дизайн.

Дестинации, които вдъхновяват – хотели за незабравими спомени

Кураторът Калоян Василев разказа, че идеята за общо българско представяне се е родила след предишно участие в Милано. Тази година българските автори са получили възможност да изложат работите си в двор на вила от XVIII век. „Искахме да представим цяло преживяване, а не просто продукти. Ние бяхме едни от малкото, които позволяваха произведенията да бъдат докоснати и усетени“, обясни той за концепцията „Допир“.

Според Славов интересът към българския павилион е надминал очакванията на екипа. „Fuorisalone е най-големият дизайн форум в света и беше много интересно да наблюдаваме как посетителите водят след себе си още хора, за да им покажат нашето пространство“, разказа той.

Целия разговор вижте във видеото.

Редактор: Ралица Атанасова