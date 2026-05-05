Има места, в които времето тече по-бавно. Където басейнът блести под следобедното слънце, децата се смеят на глас, а вие най-накрая дишате дълбоко. Парк и СПА Хотел Марково е едно от тези места. И тази година хотелът се разраства, за да предложи нещо, което много семейства търсят – пространство, уединение и истински лукс в сърцето на природата.

Защо Парк и СПА Хотел Марково е предпочитана дестинация за семейна почивка?

Парк и СПА Хотел Марково е носител на приза „Най-добър СПА хотел за семейна почивка" от БХРА за шест поредни години (от 2020 до 2025 г. вкл.) Това само по себе си казва много. Хотелът съчетава всичко, което едно семейство търси – безброй забавления за децата, топли басейни с температура между 32° и 36°C, уютна атмосфера, богата блок маса с продукти от проверени производители и панорамна гледка към Пловдив от полите на Родопите.

Настаняването тук е удобно и достъпно, а местоположението е стратегически избрано. На по-малко от 150 км от София и само 2 км от Пловдив, хотелът е лесно достъпен за семейства от цяла България. В резултат на това той е сред най-резервираните дестинации целогодишно.

На територията на хотела гостите разполагат с:

● 5 вътрешни басейна с топла вода и 1 външен басейн за лятото;

● 2 джакузита с температура 38°C;

● СПА и фитнес зона;

● Уникален автомузей с над 70 експоната;

● Обширни тревни площи, алеи за разходка и парк с атракциони;

● Тенис корт, футболно игрище и мини голф.

Каква е детската анимация в хотела и защо децата я обичат?

Детската анимация в Парк и СПА Хотел Марково е напълно безплатна и се провежда всеки ден с богата програма, водена от подбран екип от аниматори. Детският център е с контролиран достъп и работи всеки ден от 10:00 до 22:30 часа, което дава на родителите реална възможност да си починат.

Програмата включва рисуване с професионален художник, кулинарни занимания с готвачите на хотела, танцови игри и куклени представления с любими герои, грънчарски курсове, работилници с еко смола, дискотеки и много разнообразни забавления.

На открито малките гости могат да се забавляват на увеселителния парк „Въжеландия", с игри на мини голф или федербал, а всеки ден има и пяна парти в един от детските басейни.

Докато децата са напълно ангажирани, родителите могат да се отдадат на СПА процедури, да изпият кафе на спокойствие или просто да седят и да дишат планински въздух. Точно това е истинската почивка.

Какво предлага СПА зоната за пълноценна почивка на възрастни?

Термалната зона на Парк и СПА Хотел Марково включва билкова, финландска и инфрачервена сауна, парна баня и релакс зона, създадени с мисъл за пълноценно възстановяване. Всяка процедура тук е внимателно обмислена, за да постигне баланс между тялото и ума.

Финландската сауна е класика с причина. Топлината отпуска мускулите, прочиства дишането и подготвя тялото за дълбок сън. Инфрачервената сауна действа по мек, но ефективен начин, като затопля отвътре навън. Билковата сауна добавя ароматерапевтичен елемент, а парната баня завършва ритуала с пълно хидратиране на кожата.

СПА зоната е придружена от:

● Фитнес зала за активни гости;

● Релакс зона за тихо уединение;

● 2 джакузита с температура 38°C;

● 5 вътрешни басейна с температура на водата от 32° до 36°C.

Какво представляват новите луксозни вили на Парк и СПА Хотел Марково и защо са различни?

Новите вили с панорамна гледка в Парк и СПА Хотел Марково са следващата стъпка в развитието на хотела и отговор на нарастващото търсене на повече пространство, уединение и домашен уют в рамките на премиум сегмента.

Парк и СПА Хотел Марково разширява своето портфолио с нов тип настаняване, което е създадено за семейства, приятелски групи и двойки, за които хотелската стая не е достатъчна.

Луксозните вили са с 2 и 3 спални и предлагат пространство, в което всеки член на семейството има място за себе си, а заедно се събирате около общата трапеза или на широката веранда с гледка към Пловдив

Всяка вила е замислена като самостоятелна единица, съчетаваща

● Просторни спални с 2 или 3 легла, подходящи за семейства с деца;

● Панорамна гледка към Родопите и тепетата на Пловдив;

● Модерен дизайн и луксозно обзавеждане с внимание към всеки детайл;

● Частно пространство за отдих, далече от забързания ритъм на ежедневието;

● Пълен достъп до всички хотелски удобства – басейни, СПА, анимация, ресторант.

Вилите са позиционирани в непосредствена близост до хотела, като се запазва усещането за уединение, а в същото време гостите имат пряк достъп до целия хотелски комплекс. Децата могат да се забавляват с аниматорите, докато родителите се наслаждават на кафето си на верандата с гледка към Пловдив.

Този тип настаняване, притежава онова, което хотелската стая рядко може да предложи – усещането, че сте си у дома, но всичко около вас е съвършено.

Как и кога да резервирате?

Новите луксозни вили на СПА Хотел Марково се очаква да посрещнат първите си гости съвсем скоро - предстоящото лято и вече приемат предварителни резервации за вилите, сега и с атрактивни отстъпки, а интересът е значителен, защото това е семеен СПА хотел с топли басейни, кристално чиста вода и разнообразни забавления за децата.

Ако обичате да планирате лятната семейна почивка рано, или просто искате да сте сред първите, които ще преживеят този нов тип лукс в Парк и СПА Хотел Марково, предварителната резервация е най-сигурният начин да си гарантирате желаните дати.

Как да резервирате?

● Бързо и лесно, без депозит може да резервирайте онлайн като посетите сайта на хотела или се обадите директно на телефона за резервации 0885 669 560

Екипът на хотела е на разположение, за да отговори на всички въпроси и да помогне с планирането на вашата мечтана семейна почивка.

Как да стигнете до Парк и СПА Хотел Марково?

Хотелът се намира само на 2 км южно от Пловдив, в полите на Родопите. От София разстоянието е под 150 км с шофиране само по магистрала и без завои, което го прави идеална дестинация за дълъг уикенд или почивка през седмицата.

На територията на хотела има 4 зарядни станции за електрически автомобили, което е удобство, оценявано от все повече гости.

Някои почивки оставят мили спомени, към които се връщате години по-късно. Луксозните вили на Парк и СПА Хотел Марково са създадени точно за такива преживявания: с простор, тишина, красива гледка и всичко, необходимо за спокойствието на семейството. Вие го заслужавате!

Редактор: Цветина Петкова