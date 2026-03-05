Представи си: само за три месеца се превръщаш в истински IT специалист, без да похарчиш нито лев за курсове, сертификати или учебници. А после - директна работа от вкъщи, без сутрешни задръствания, без шеф, който ти диша във врата, и със заплата, която зависи единствено от това колко си допринесъл за доволността на хората използващи уеб хостинг услуги от NS1.bg. Звучи като мечта? В NS1.bg това е реалност. Българската хостинг компания, която вече почти 25 години променя правилата в IT бранша, сега инвестира в младите таланти по начин, който рядко се среща у нас.

Ако си млад човек, който мечтае за кариера в технологиите, или бизнес собственик, който търси свежи идеи и надеждни партньори - чети нататък. Защото NS1.bg не е просто поредната хостинг фирма. Тя е история за български успех, който стига чак до Филипините.

От първия български хостинг до глобален играч

Всичко започва през 2002 г., когато NS1.bg става първата чисто българска компания, посветена изцяло на уеб хостинг. По онова време повечето хора дори не знаят какво е „сървър“, а компанията стартира скромно - като реселър на чужди услуги. Но бързо расте. През 2007 г. създават външния си бранд ScalaHosting - международното лице, което днес обслужва клиенти в над 120 държави и хоства стотици хиляди сайтове.

През 2010 г. преминават към собствени сървъри и мрежа, а през 2014 г. въвеждат SSD облачен хостинг - нещо революционно за времето си. Днес NS1.bg управлява хиляди собствени сървъри и е един от малкото български играчи, които не просто продават пространство, а създават технологии.

Най-яркият пример за това е SPanel - собственият контролен панел, който компанията разработва от 2017 г. насам. Вместо да плащат скъпи лицензи за чужди решения като cPanel, клиентите получават лек, модерен и пълен инструмент за управление на сайтове, имейли, бази данни и сигурност. SPanel е създаден по обратна връзка от реални потребители - точно както работи цялата философия на NS1.bg: „Клиентът е част от семейството“.

Когато български сървъри спасяват избори във Филипините

Най-впечатляващият проект на компанията е толкова голям, че дори BTV публикува съдържание за него: „Български хостинг от NS1.bg спасява изборите във Филипините“.

През 2021 г. Комисията по изборите във Филипините (COMELEC) търси хостинг за своята LMS система - платформа, която трябва да издържи стотици милиони посещения по време на президентските избори. Обръщат се към топ 5-те най-големи хостинг компании в света. Но когато идва моментът на истината - хакерски атаки, огромен трафик и изискване за нулево прекъсване, само българските сървъри на ScalaHosting (международния бранд на NS1.bg) успяват.

Резултатът? Над 120 милиона посещения на ден, 100% uptime и скорост, която впечатлява дори експертите. Филипинците спят спокойно, а целият свят вижда, че българска компания може да се справи с мащаб, който малцина биха поели. Това не е просто технически успех - това е доказателство, че качеството, скоростта и сигурността не са привилегия само на американските гиганти.

Инвестиция в младите: безплатно обучение + работа от вкъщи

Докато много фирми се оплакват, че няма кадри, NS1.bg прави обратното - сами ги създава. Компанията инвестира сериозно в безплатно обучение за млади хора, които искат да влязат в IT.

Програмата е проста и ефективна: получаваш материали, с които да се запознаеш с основите и SPanel платформата за управление на сървъри, а след това 3 месеца интензивно обучение, по време на което получаваш заплата, а ако преминеш успешно, получаваш възможност да работиш това, което обичаш докато ти плащат затова. Няма сложни изисквания - единствено всеотдайност, любопитство и желание да помагаш на други хора все едно помагаш на майка си.

И тук идва най-хубавото: работата е дистанционна, от вкъщи. Няма губене на време в трафик, няма фиксирани часове в офис. Работиш когато си най-продуктивен - сутрин, вечер, от София, от Варна или от село в Родопите. Заплатата? Няма тавани. Всеки получава толкова, колкото е допринесъл за общия резултат на компанията.

Ценностите, които стоят зад екипа на NS1.bg

В NS1.bg не говорят само за пари. Основните ценности са три:

Качествен продукт - защото клиентът усеща разликата веднага.

- защото клиентът усеща разликата веднага. Защита на интересите на клиента - дори когато това означава да кажеш „не“ на лесни пари.

- дори когато това означава да кажеш „не“ на лесни пари. Доволност на клиента - защото щастливият клиент се връща и препоръчва.

Точно тези ценности превръщат обикновените служители в истински партньори. И точно затова компанията търси млади хора, които мислят по същия начин.

Защо това е добра новина и за бизнеса?

Ако си собственик на бизнес, който се нуждае от надежден партньор - NS1.bg е пример как се прави. Със собствени технологии като SPanel, с доказан опит в критични проекти (като филипинските избори) и с екип от мотивирани, добре платени специалисти, компанията предлага не просто услуга, а спокойствие.

Готов ли си да започнеш?

Източник: NS1

Ако си млад и управлението на сървъри е нещото, което винаги си искал да правиш - сега е моментът. Следи внимателно за нови обяви за безплатно обучение, които NS1.bg публикува регулярно в Jobs.bg на адрес https://www.jobs.bg/company/ns1

За няколко месеца можеш да се превърнеш от „интересуващ се“ в „специалист с работа от вкъщи“. А за бизнеса - можеш да се присъединиш към клиентите, които вече знаят, че българският хостинг не просто работи… той спасява избори.

NS1.bg доказва, че в България може - с талант, с иновации и с истинска грижа за хората.

Редактор: Цветина Петкова