Без съмнение преходът към 2026 година беше вълнуващ, но и несигурен. Последните месеци бяха шумни и напрегнати – новините не свършват, темите се сменят бързо, а тревожните заглавия са онова, което най-често привлича вниманието ни. Свикнали сме да гледаме към онова, което тежи, което притеснява и поставя въпроси без лесни отговори.

И това не остава без отражение. Данните от проучване, проведено от Pragmatica по инициатива на Queen’s, показват, че 60% от българите изпитват притеснение около нарастващите цени, а 65% очакват покупката на жилище да бъде по-трудна през 2026 г. Голямата картина е шумна и лесно засенчва всичко останало.

На фона на този постоянен поток от негативни новини обаче изследването разкрива и друга страна на ежедневието – по-тиха, по-човешка и далеч по-устойчива. Хората са силно песимистични за промените, които не зависят от тях, но същевременно много по-ангажирани с онова, което могат да контролират: дома си, хората около себе си, малките си навици. Това са нещата, които рядко попадат в заглавията, но всъщност държат живота на място.

Проучването показва, че 89% от хората се чувстват обичани и подкрепени от близките си – факт, който рядко бихме видели като водеща новина, но който говори много за начина, по който живеем. Когато шумът отвън се усилва, именно личните връзки стават по-важни. И по-видими – поне за нас самите.

Данните сочат още, че 2026 г. се очертава като година, изпълнена с лични мечти. 50% искат да прекарват повече време с близки и приятели, 49% търсят по-позитивна и подкрепяща среда, а 51% мечтаят за повече пътувания и преживявания. Фокусът постепенно се измества – от това, което ни тревожи в новините, към онова, което ни радва в реалния живот.

В този контекст платформата на Queen’s „На фона на всичко хубаво“ намира мястото си съвсем естествено. Не като опит да се отрече реалността, а като напомняне, че освен тревожните заглавия има и други истории – такива, които не крещят, но имат значение.

В годината, в която брандът отбелязва 30 години, Queen’s продължава да бъде част от тези тихи, важни моменти – в делниците и в празниците, в малките жестове и големите поводи. Не на първа страница, а на фона на всичко, което прави дните ни истински.

