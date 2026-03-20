Какво е да си собственик на траурна агенция?

В следващите редове ще ви запознаем с това какво е да си собственик на една от успешните траурни агенции в морската ни столица.

Защо точно траурна агенция Варна?

"За да работиш тази работа се иска доста повече от здрави нерви, организираност и куп умения. Искат се качества като голямо сърце, съпричастност и най-вече коректност. Когато се докосваш до тъгата на хората и доверието им в един труден за тях момент, няма място за компромиси. Това е мисия, а не работа, това е дълг, а не печалбарство". Така разбира смисъла на това, което прави човекът зад тези редове.Той избира този път още през 2018 година, решавайки да влезе в бранша, за да промени нещо. Работейки в някои от най-големите траурни агенции, взима добрите практики, отхвърля лошите и през 2021 година основава своя собствена траурна агенция - "Варна Мемориал".

Как се създава траурна агенция?

"Когато си наясно до съвършенство с целия процес по изпращането и организирането на една церемония, ти остава само да подадеш ръка на тези, които се нуждаят от теб. Може да се каже, че да имаш траурна агенция означава също да си до опечалените от самото начало до самия край. Това те прави психолог, приятел, съветник и всичко останало. Освен това, работата с изключително важни документи, пълната организация, синхронизацията между гробищни паркове, болница, църква и крематориум са само част от отговорностите. Като допълнение, лично трябва да отговаряш и за транспортирането, и подготовката на покойника, за да е всичко изпипано без компромиси", споделя собственикът.

Снимка: Личен архив на Боян Радев

Как се постига доверието?

"Когато стоиш с лицето и името си зад това, което правиш, ти си длъжен да даваш най-доброто от себе си, което означава, че отговаряш за всичко. Да си професионалист, означава да работиш с професионалисти. Траурна агенция "Варна Мемориал" си партнира успешно с Обреди − Варна, в лицето на неговият управител Тодор Генков, както и с всички гробищни паркове и църкви. "Варна Мемориал" работи отлично в индивидуални договорни отношения, отново в партньорство и с Крематориум Варна. С адмирации към професионализма и добрата практика на неговите управители: Кирил Стоянов и Иван Иванов. С благодарности към момичетата и служителите, с които всеки ден си помагат, в името на хората, които са се обърнали към тях в този труден момент. Траурна агенция "Варна Мемориал" благодари за доверието на всички свои клиенти, приятели и партньори", поясни Боян Радев.

Редактор: Габриела Павлова