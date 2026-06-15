През следващите 2-3 месеца ще можем да разберем дали мярката „Кошница с грижа” е ефективна. На този етап обаче не смятат, че ефектът ще бъде устойчив, защото все пак сме в пазарна икономика. Мярката е по-скоро „козметична”, пиар и стои въпросът дали няма да се създаде дисбаланс, който после няма да може да се оправи. Това каза икономистът Никола Филипов в ефира на „Твоят ден” по NOVA NEWS.

Икономистът и преподавател Йоаким Каламарис определи „грижа с кошница” като „пълен фарс”. По негови думи проблемът с цените идва от това, че веригите супермаркети създават картели. Той също така е на мнение, че тези картели не трябва да са обект на внимание точно от страна Министерството на земеделието. Ведомството трябва да бъде ангажирано с производителите. Икономистът каза, че "супермаркетите ще поддържат техния марж и ще натискат българските производители за цената на рафта”. Той е на мнение, че трябва да има системен контрол върху веригите и да бъдат предпазени производителите.

„Кошница с грижа": Ще се стигне ли до трайно поевтиняване на основни хранителни продукти

Каламарис обяви, че се впуска в политиката, а причината за решението е това, което се случва в този момент в икономиката.

Филипов обясни, че за да бъдат цените по-ниски, е необходимо повече производство.

Николов обясни, че инфлацията у нас се държи на цените на енергийните ресурси, което обаче не можем да контролираме. Друг фактор е цените на труда, което води до разходи. Според него точно в тази посока трябва да се работи - съкращаване на администрацията, на заплатите в публичния сектор и др.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Цветина Петрова