Купувате охранителна камера, виждате етикет „4K" на една и „8 мегапиксела" на друга и решавате, че втората трябва да е малко по-добра — все пак числото е по-голямо от 4. След монтажа обаче записите изглеждат почти еднакво, а понякога по-евтината дава по-ясна картина през нощта. Защо се случва това и какво всъщност означават числата, отпечатани на опаковката?

4K при камерите за видеонаблюдение е фиксирана резолюция от 3840×2160 пиксела, което математически прави около 8,3 мегапиксела. Един „8 MP" запис може да има същата или различна геометрия — например 3264×2448 пиксела. Разликата в реалното качество идва най-вече от размера на сензора, обектива, битрейта и типа компресия, а не от маркетинговото число на опаковката.

Какво точно означава 4K при камера за видеонаблюдение?

Резолюцията 4K UHD (Ultra High Definition) е стандартизирана на 3840×2160 пиксела със съотношение на страните 16:9. При умножение това дава 8 294 400 пиксела — тоест малко под 8,3 мегапиксела. Когато производителят напише „4K", вие получавате тази конкретна геометрия, не просто „много пиксели", както често се среща при маркетинговите обозначения от рода на „HD+" или „Ultra Vision".

Какво означава 8 MP и защо не винаги е същото като 4K?

Означението „8 MP" казва само едно: сензорът улавя около осем милиона пиксела, разпределени по различни начини. Най-често срещаните комбинации са 3840×2160 (идентично с 4K), 3264×2448 (съотношение 4:3) или 4000×2000 (широкоекранно). В първия случай двете обозначения описват едно и също нещо, но във втория записът има различна форма и различно полезно покритие в хоризонтал и вертикал — важно, когато наблюдавате тесен коридор, продълговат двор или паркинг с няколко места.

Защо две камери с едни и същи мегапиксели дават различни записи?

Резолюцията е само един от около пет фактора, които определят как изглежда финалното видео. Първият и най-подценяваният е физическият размер на сензора. Сензор 1/2,8 инча събира повече светлина от 1/3-инчов, а сензор 1/1,8 инча — още повече. По-големият сензор означава по-добро представяне в сумрак и нощ, дори резолюцията да е идентична. Вторият фактор е обективът: евтин пластмасов обектив дава замъгляване по ъглите, дори зад него да стои 4K сензор.

Според стандарта ITU-T H.265 (HEVC) съвременните кодеци компресират видеото приблизително наполовина по-ефективно от по-стария H.264 при едно и също качество. Това означава, че една камера, записваща в H.265 с битрейт 4 Mbps, може да даде по-чиста картина от друга, записваща в H.264 със същия битрейт. Петият фактор е процесорът за обработка на изображението (ISP) — той решава как се намалява шумът, как се балансира бялото и как се обработват контрастните сцени. Комбинацията от тези пет елемента обяснява защо една 8-мегапикселова камера за 60 € понякога дава по-лош запис от правилно проектирана 4-мегапикселова камера за 120 €.

Кога реално има смисъл да платите за по-висока резолюция?

Високата резолюция е истински полезна, когато трябва да разпознаете лице или да разчетете регистрационен номер от разстояние над 8–10 метра, когато покривате голямо пространство с една камера или когато планирате да използвате дигитално увеличение на записа. За входна врата на апартамент разликата между 2 MP и 8 MP рядко е решаваща — оптиката и осветлението тежат повече.

Как да четете спецификацията, без да бъдете подведени?

Освен резолюцията, търсете три конкретни числа: размера на сензора (идеалът е 1/2,8 инча или по-голям), минималната осветеност, измерена в лукс (по-ниска стойност означава по-добро нощно виждане), и поддържания битрейт в Mbps. Ако производителят премълчава която и да е от тези стойности, това обикновено не е случайност.

FAQ

Коя резолюция е достатъчна за вход на апартамент?

За врата и общо помещение 2 MP (1080p) остава напълно достатъчно — разстоянията са малки и лицата се разпознават без проблем. По-висока резолюция има смисъл от 4 MP нагоре за големи дворове, паркинги и двуетажни къщи.

По-голямата резолюция означава ли по-големи файлове за съхранение?

Да, обичайно с около 40–60 % повече дисково пространство за същото време запис. Модерните кодеци като H.265 компенсират значителна част от разликата и често изравняват обема спрямо стар H.264 запис с по-ниска резолюция.

Работи ли 4K при слаба светлина?

Не автоматично. Нощното представяне зависи от размера на сензора и светлосилата на обектива, а не от резолюцията. Често 2 MP камера с голям сензор превъзхожда 4K камера с малък сензор в тъмни условия.

Разликата между 4 MP и 8 MP оправдава ли удвояване на цената?

Зависи от приложението. За голям двор или паркинг — да, защото 8 MP позволява дигитално увеличение без значителна загуба. За обща стая или малък двор 4 MP обикновено стига и визуалната разлика при нормален преглед е минимална.

Нужно ли ми е специално устройство за гледане на 4K запис?

За запис — не, съвременните DVR/NVR и мобилни приложения поддържат UHD. За преглед в пълно качество е добре мониторът или телефонът да са 4K, но и на Full HD екран записът изглежда отлично.

Редактор: Цветина Петрова