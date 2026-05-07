Събитието постави началото на международна лидерска серия, която ще продължи в ключови бизнес дестинации
София беше домакин на международна конференция, която събра на едно място предприемачи, юристи, технологични създатели, медийни представители, ментори и експерти от различни сфери на бизнеса и общественото развитие.
Събитието се проведе на 25 април в Парк хотел „Витоша“ и постави началото на международна лидерска серия, която ще продължи в ключови бизнес дестинации, включително Дубай.
Конференцията беше излъчвана онлайн и проследена от хиляди зрители. Водещ на вечерта беше Красимир Недялков, артист, дизайнер и сценичен професионалист.
Кои бяха отличените
Сред отличените бяха български брандове, предприемачи, медийни лица и професионални общности с активна роля в развитието на своите сектори.
Адв. Биляна Тончева, основател и управител на „Еко Глоуб“, беше отличена за работата си в сферата на европейските проекти и подкрепата към бизнеса.
Дамската бизнес общност „Има любов“ получи признание като бързо развиваща се предприемаческа общност. Отличието беше прието от съоснователите Здравка Тотева, Асения Русева и адв. Биляна Тончева.
Mubi Software Company беше отличена като компания за дигитални решения, представена от собственика Асения Русева.
Сред отличените бяха още Силвия Джагарова, главен редактор на списание „Банкер Спешъл“, и Красимир Недялков.
Признание за ментори и създатели на методи
Специален фокус в програмата беше поставен върху експерти в сферата на личностното, организационното и холистичното развитие.
Отличени бяха:
Албена Рахова (създател на метода „Неврородология" и бранда „Кодовете на Рода"),
Боряна Миленкова (родови консултант),
Петранка Кирова (създател на трансформационния метод „Божествено-родова терапия"), Златина Шаркова (университетски преподавател и автор),
Милена Кузманова (основател на „Бизнес Академия МК"),
Велина Ганева (създател на общност „Мама е предприемач"),
Людмила Фиркова (създател на програмата „VOICE&VISION"),
Наташа Спасова (ментор по лидерство и лична ефективност),
Ангелина Минкова (холистичен консултант и астролог),
Женя Баева (ментор по личностно и бизнес развитие),
Ваня Колева (създател на бранд „Алегро Партнърс"),
Гиги Валентинова (педагог и основател на образователни институции),
Веселка Пукалска (консултант по квантова психология),
Лора Огнянчова (коуч и консултант),
Корнелия Колева-Стоянова (холистичен терапевт),
Венелина Накова (ментор),
Цвета Костадинова-Клеопатра (създател на програми за личностно развитие),
Незахат Солак (лекар и преподавател по йога на смеха),
Моника Балтова (създател на метода „Пътешествие отвъд страха")
Олга Баранова (бизнес консултант).
Международен формат с българско начало
Организатор на конференцията е Академия „Щастлив Живот“, най-голямата академия за личностно и бизнес развитие в Европа. Към момента платформата е обучила над 100 000 души, сертифицирала е над 3 000 коучинг специалисти и има международен обхват с над един милион души, достигнати чрез обучения, събития и съдържание.
Академията е носител на 5 световни рекорда в сферата на трансформационната психология, лидерството и личностното развитие. Домакин и създател на формата е проф. д-р Стояна Нацева. Тя връчи лично отличията на участниците и подчерта значението на лидерството като основа за обществено развитие.
„Истинският капитал на една нация са нейните лидери. Когато събереш на едно място хора, които градят с резултат и съвест, се създава основа за дългосрочно развитие“, заяви проф. д-р Стояна Нацева.
След София форматът ще продължи към международна сцена, като следващите издания ще се реализират в глобални бизнес дестинации, сред които Дубай.Редактор: Ивета Костадинова
Последвайте ни