София беше домакин на международна конференция, която събра на едно място предприемачи, юристи, технологични създатели, медийни представители, ментори и експерти от различни сфери на бизнеса и общественото развитие.

Събитието се проведе на 25 април в Парк хотел „Витоша“ и постави началото на международна лидерска серия, която ще продължи в ключови бизнес дестинации, включително Дубай.

Конференцията беше излъчвана онлайн и проследена от хиляди зрители. Водещ на вечерта беше Красимир Недялков, артист, дизайнер и сценичен професионалист.

Кои бяха отличените

Сред отличените бяха български брандове, предприемачи, медийни лица и професионални общности с активна роля в развитието на своите сектори.

Адв. Биляна Тончева, основател и управител на „Еко Глоуб“, беше отличена за работата си в сферата на европейските проекти и подкрепата към бизнеса.

Дамската бизнес общност „Има любов“ получи признание като бързо развиваща се предприемаческа общност. Отличието беше прието от съоснователите Здравка Тотева, Асения Русева и адв. Биляна Тончева.

Mubi Software Company беше отличена като компания за дигитални решения, представена от собственика Асения Русева.

Сред отличените бяха още Силвия Джагарова, главен редактор на списание „Банкер Спешъл“, и Красимир Недялков.

Признание за ментори и създатели на методи

Специален фокус в програмата беше поставен върху експерти в сферата на личностното, организационното и холистичното развитие.

Отличени бяха:



Албена Рахова (създател на метода „Неврородология" и бранда „Кодовете на Рода"),

Боряна Миленкова (родови консултант),

Петранка Кирова (създател на трансформационния метод „Божествено-родова терапия"), Златина Шаркова (университетски преподавател и автор),

Милена Кузманова (основател на „Бизнес Академия МК"),

Велина Ганева (създател на общност „Мама е предприемач"),

Людмила Фиркова (създател на програмата „VOICE&VISION"),

Наташа Спасова (ментор по лидерство и лична ефективност),

Ангелина Минкова (холистичен консултант и астролог),

Женя Баева (ментор по личностно и бизнес развитие),

Ваня Колева (създател на бранд „Алегро Партнърс"),

Гиги Валентинова (педагог и основател на образователни институции),

Веселка Пукалска (консултант по квантова психология),

Лора Огнянчова (коуч и консултант),

Корнелия Колева-Стоянова (холистичен терапевт),

Венелина Накова (ментор),

Цвета Костадинова-Клеопатра (създател на програми за личностно развитие),

Незахат Солак (лекар и преподавател по йога на смеха),

Моника Балтова (създател на метода „Пътешествие отвъд страха")

Олга Баранова (бизнес консултант).

Международен формат с българско начало

Организатор на конференцията е Академия „Щастлив Живот“, най-голямата академия за личностно и бизнес развитие в Европа. Към момента платформата е обучила над 100 000 души, сертифицирала е над 3 000 коучинг специалисти и има международен обхват с над един милион души, достигнати чрез обучения, събития и съдържание.

Академията е носител на 5 световни рекорда в сферата на трансформационната психология, лидерството и личностното развитие. Домакин и създател на формата е проф. д-р Стояна Нацева. Тя връчи лично отличията на участниците и подчерта значението на лидерството като основа за обществено развитие.

„Истинският капитал на една нация са нейните лидери. Когато събереш на едно място хора, които градят с резултат и съвест, се създава основа за дългосрочно развитие“, заяви проф. д-р Стояна Нацева.

След София форматът ще продължи към международна сцена, като следващите издания ще се реализират в глобални бизнес дестинации, сред които Дубай.

Редактор: Ивета Костадинова