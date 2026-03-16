HELL отбелязва своята 20-годишнина през 2026 г., а по повод юбилея брандът представя специално издание: лимитираната серия HELL 20Y EDITION, чиято визуална концепция е създадена от бранда в сътрудничество с Микеле Мороне.

Международната звезда се включва в творческия процес по време на снимките на филма за 20-годишнината на HELL и материалите за HELL CITY в Унгария. Той работи заедно с екипа на HELL по концепцията и визията на юбилейното кенче, превръщайки лимитираната серия не само в празничен продукт за бранда, но и в резултат от истинско съвместно творчество.

Визията на HELL 20Y EDITION силно отразява значимостта на юбилея: премиум златните детайли, златният капак, черният език за отваряне и акцентираният визуален елемент „20 YEARS“ правят кенчето едновременно отличително и запомнящо се. Лимитираната серия има за цел да отбележи достойно първите две десетилетия на бранда, като същевременно се откроява и като ексклузивно колекционерско издание. Според продуктовата комуникация юбилейното издание ще се появи през март 2026 г. и се очаква да бъде налично за период от три месеца.

Юбилейното кенче е органично свързано и с новата бранд вселена, която HELL открива с представянето на HELL CITY. Двадесетата годишнина на HELL не е просто поглед назад, а начало на нова ера – брандът мисли в рамките на кинематографичен, разширяем свят, в който HELL е повече от напитка – стил, общност и споделено преживяване. Микеле Мороне играе решаваща роля в този свят: не само като лице на кампанията, но и като част от творческото създаване на юбилейното издание.

През последните 20 години HELL се превръща в доминиращ бранд на международно ниво: продуктите му вече се предлагат в повече от 60 държави и са постигнали лидерска позиция на много пазари. Затова юбилеят е едновременно празник и потвърждение – доказателство, че за две десетилетия HELL се е превърнал в силен, отличителен и международно значим бранд.

„20-годишнината е не само повод за празнуване за нас, но и начало на нова глава. Присъствието на Микеле Мороне в този юбилеен период е особено важно, тъй като той е не само лице на кампанията, но представя и характера на HELL, неговия международен свят и творческия подход, който движи бранда вече 20 години“, каза Ейдриън Поповикс, директор „Международни комуникации и маркетинг“ в HELL.

HELL ENERGY – 20 години заедно. И това е само началото.

