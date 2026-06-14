Опитвах се да не налагам категорични правила, а да създавам среда, в която дъщеря ми сама да взима решения. Ако виждаш, че греши - пак не е лесно, но идеята е да се учи сама.Това заяви в предаването „На Фокус” актьорът Владимир Пенев, разказвайки за уроците, които се е опитал да предаде на дъщеря си.

По думите му той не е човек, който обича шумното заявяване на каквото и да било. "Мисля, че има нещо като свян, възпитание… не знам. Разликите в образование, възпитание — това винаги ще го има. Все повече виждам, че доброто домашно възпитание вече не е ценност. По-скоро агресията се възнаграждава, а това е притеснително", споделя той.

И разказа, че той е израснал в "друго време". "Между 60-те и 70-те години. Имаше авторитет, дисциплина… Но при мен имаше и семейни трудности - баща ми почина рано. Това оставя следи - и комплекси, разбира се", заяви той.

Владимир Пенев – един оптимист в света на песимистите

Владимир Пенев подчерта, че актьорската професия му е помогнала да преодолее срама. "Бях много затворен и несигурен. Постепенно, чрез сцената, започнах да се освобождавам. Помня един момент в академията - излязох на сцената с усещане за пълен провал… и се случи нещо, което не мога да обясня. Нещо се отвори. Друго пространство", спомня си той.

На въпрос страхува ли се от остаряването актьорът беше категоричен: "Не мисля за това постоянно. Ако започнеш да мислиш прекалено, животът се свива".

И сподели за любовта си към пътуванията: "Има места, които сякаш те дърпат. Понякога на подобни места не намираш отговор, а усещане. Бях в Атакама, Чили - място без живот, почти без нищо. И точно там се срещаш със смъртта по един много ясен начин. Това е странно успокояващо. Напомня ти, че животът трябва да се живее без излишно напрежение".

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Станимира Шикова