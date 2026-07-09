Рут Елис, последната жена, която бе осъдена на смърт във Великобритания, беше помилвана посмъртно 71 години след обесването ѝ за убийството на агресивния ѝ партньор. „Имам честта да обявя, че Негово Величество кралят прие, по наша препоръка, да помилва условно Рут Елис”, това обяви пред парламента заместник министър-председателят и министър на правосъдието Дейвид Лами. Британското правителство призна, че тя е станала жертва на ужасна несправедливост, предаде „Франс прес”.

Рут Елис, която по време на събитията е на 28 години и работи като хостеса в нощен клуб, е екзекутирана през юли 1955 г., след като убива приятеля си Дейвид Блейкли на изхода на лондонски бар. Десет дни преди убийството Блейкли, който е състезателен шофьор, удря с юмрук корема на бременната по това време Рут Елис, като по този начин предизвиква спонтанен аборт. Съдебното жури я осъжда на смърт след заседание, продължило едва 20 минути.

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„Въпреки че това помилване не снема вината от Рут Елис за извършеното от нея убийство на Дейвид Блейкли, то фактически заменя смъртното наказание с присъда за доживотно лишаване от свобода, за да се признае ужасната несправедливост в това безпрецедентно дело”, допълни Дейвид Лами.

При обявяването на решението в отделението, запазено за граждани в британския парламент, присъстваха двама от внуците на Рут Елис. Нейните деца и внуци не успяха да постигнат отмяната на присъдата ѝ пред апелативния съд, но продължиха да се борят за нейното помилване.

„Днес справедливостта най-после възтържествува за нашата баба. Това помилване не може да заличи събитията отпреди 71 години, но то официално и окончателно заявява, че Рут не е трябвало да бъде екзекутирана, а присъдата ѝ е била несправедлива”, това заяви внучката на Елис Лора Енстън. Тя припомни също, че баба ѝ е била „жертва на многократни и жестоки прояви на насилие”.

Обесването на Рут Елис кара обществеността да се противопостави на смъртното наказание, което официално е отменено във Великобритания през 1973 г. Случаят води до появата на филм през 1985 година със заглавие „Танцувай с непознат” с участието на Миранда Ричардсън и Рупърт Евърет.

Редактор: Мария Барабашка