Пожар е възникнал в близост до автомагистрала „Струма“ в района между селата Левуново и Генерал Тодоров.

По първоначална информация огънят е обхванал суха растителност и тревни площи край пътя. На място са изпратени пет противопожарни екипа от Сандански и Петрич, които работят по овладяването на пламъците и недопускането на разпространението им.

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Пожарът е с голям фронт, като усилията на екипите са насочени към ограничаването на разпространението му. Заради гъстия дим видимостта в участъка между 155-ия и 157-ия километър на магистралата е силно ограничена. От пътните власти призовават водачите да шофират с повишено внимание. Към момента движението по аутобана се осъществява без ограничения.

Няма данни за засегнати жилищни сгради или пострадали. Причините за възникването на пожара предстои да бъдат установени след приключване на огледите и работата на компетентните служби.

Редактор: Цветина Петкова