Минимална работна заплата за 2027 година ще е между 620 и 670 евро. Това показват първоначалните сметки след споровете между синдикати, работодатели и управляващи. Разговорите във финансовото министерство продължиха до късно снощи, а равносметката, е че се постигна частично съгласие за новия механизъм, по който ще се определя възнаграждението.

От следващата година размерът на минималната работна заплата ще се изчислява в диапазон – между долна и горна граница. Идеята е долната граница да бъде прага на минималното възнаграждение през последната година - в случая 620 евро.

Горната граница ще зависи от четири показателя с равна тежест – цените на малката потребителска кошница, медианната и средната работна заплата, както и производителността на труда.

Сметката на работодателите показва, че при тази схема минималната работна заплата за 2027 година ще бъде между 620 и 667 евро. Припомняме, че от КТ „Подкрепа” още вчера поискаха горният праг да е 750 евро.

Социалните партньори обаче си дават сметка, че в бъдеще може да се налага да бъде променян механизмът за определяне на МРЗ.

Минималната работна заплата за 2027 г. ще е между 620,20 и 677 евро

„Имаме разбиране, че на всеки три години ще правим оценка на адекватността на минималната работна заплата. Ще се преценява дали формулата, която до момента е договорена, работи правилно в посока защита на интересите на работещите хора”, посочи министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова.

Последното неизвестно във формулата с новите четири компонента, които ще формират заплата, е т.нар „медианна стойност”, тоест средната линия на възнагражденията у нас. Данните ще идват от НСИ.

„Това е стойността, която е на средата на пазара на труда - тя не е средноаритметично на всички заплати и разделено, а е точно по средата на пазара на труда и го дели на две равни части. Всички, които получават под медианната, са равни”, каза президентът на КНСБ Пламен Димитров.

А тези над нея също са равни. Очаква се нейният размер да е с около 30% по-нисък от този на средната брутна заплата, както се смяташе до момента. Когато се види с колко е нараснала, тогава ще може да се добави и последното неизвестно във формулата.

„От НСИ изследват на 4 години, а ние сега ги пришпорваме да направят нещо, което да е към края на миналата година, за да имаме основа оттук насетне тя да влиза във формулата за изчисление”, каза председателят на Българска стопанска камара Добри Митрев.

Сметката ще даде максималният праг на минималната заплата. Оттам насетне започват преговорите.

„Механизмът, който беше договорен вчера за определяне на МРЗ, определя диапазон за договаряне на МРЗ за 2027 г. между 620.20 и 667 евро. Социалните партньори ще имат възможност в този диапазон да изложат своите аргументи и да защитят конкретно число”, съобщи изпълнителният директор на АИКБ Добрин Иванов.

Как ще се изчислява минималната работна заплата от 2027 година

► Схемата как ще се стигне но новия размер на МРЗ

Социалните партньори разписаха ясни срокове, по които ще се работи всяка година. Ето и схемата как ще се стигне до новия размер на минималната заплата:

• до 1 април социалният министър ще предостави диапазона за следващата година

• до 15 май работодатели и синдикати трябва да договорят размера, а до 31 май да представят своя доклад.

• след това Министерският съвет ще определи окончателния размер на минималната заплата. Нейната адекватност ще се оценява на всеки три години.