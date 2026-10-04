Българската продукция си отива. Ако миналата година заради измръзване нямахме реколта на плодове и зеленчуци, то тази е изобилна. Но липсва логистичната пазарна инфраструктура, за да достигнат българските продукти до пазара. Това каза бившият министър на земеделието и храните Кирил Вътев в ефира на „Събуди се”.

Той отбеляза, че реализацията на плодове и зеленчуци с български произход е много трудна, защото влиза внос от чужбина. По думите му ние продължаваме да говорим за кооперативи, но такива все още няма. А точно те са довели в миналото до висок брутен вътрешен продукт на глава от населението в миналото. В момента обаче има много пречки такова нещо да се случи – например, има много големи земеделски производители, които нямат нужда от коопериране, допълни експертът. Той посочи, че таргет на работата по този въпрос трябва да бъдат малките производители.

Защо производители на плодове и зеленчуци у нас не успяват да реализират продукцията си

Вътев също така отбеляза, че ключов проблем е сивият сектор. Държавният контрол не може да покрие всички нужди в борбата срещу него, затова е нужен самоконтрол между конкуренти, твърди той. За такъв обаче липсва нужното законодателство, поясни бившият земеделски министър.

Кирил Вътев: Българските производители фалират, дори работейки с търговските вериги

По думите му повишението на цените не идва от производителите, а от търговците. Вътев каза, че създаването на електронен регистър за цените на храните е добра идея, но е важно как ще се получава и обработва информацията, която постъпва в него. Бившият министър отбеляза, че най-важен е контролът в магазините.

По отношение на „справедливата цена” той посочи, че тя е много относителна и не е срещал такова понятие никъде по света. Той запита как така една стока струва по-скъпо у нас, отколкото в чужбина, визирайки една и съща марка и един и същи грамаж.

Вътев коментира още и свръхпечалбата. Той каза, че ако някъде има регламентирана норма на печалба, той лично не е чувал за такъв случай.

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Редактор: Цветина Петрова