Арестуваха 23 души в Турция за участие в схема за измами с обещания за брак с български гражданки. Те са установени при мащабна полицейска акция в 15 окръга на страната, проведена под ръководството на прокуратурата в северозападния турски град Текирдаг.

Разследването е започнало след подадени сигнали от пострадали граждани, привлечени с обещания за брак с жени от България. Впоследствие схемата ескалирала, като измамниците се представяли за служители на реда. Те убеждавали жертвите си, че „бъдещите им съпруги“ са замесени в международно пране на пари, тероризъм и измами, и ги принуждавали под предтекст за "тайни операции" да превеждат суми по различни банкови сметки.

В рамките на разследването е установено, че първоначално по конкретни случаи жертвите са превели над 1,9 милиона турски лири или близо 35 000 евро. При последващите проверки е разкрит общ финансов оборот от 724 милиона лири или над 13 милиона евро, като придобити от престъпната дейност средства са били превеждани в чужбина чрез криптоактиви и различни портфейли за съхранение.

Иззети са множество цифрови материали и документи. След приключване на разследването в полицията задържаните са предадени на съдебните власти, като 6 от тях са поставени под постоянен арест по обвинения в „квалифицирана измама“ и „шантаж“, а останалите 17 са освободени под съдебен контрол.