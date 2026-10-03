„Зависимостта, от моя гледна точка, и не само от моята, е някой да може да ти се обади и да ти каже какво да правиш“, Това заяви в предаването „Офанзива с Любо Огнянов” по NOVA NEWS бившият депутат от ПП и кандидат за член на ВСС доц. Васил Пандов, който коментира въпроса доколко може да е независим един човек, който допреди няколко месеца е бил народен представител.

По думите му формалните гаранции не са достатъчни, за да се определи дали един човек е независим. „С времето се убедихме, че всъщност критерият дали един човек е независим или зависим са неговите действия, позициите, които има във времето, това, което е правил“, посочи той.

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Пандов подчерта, че макар да е бил народен представител, основната част от професионалния му път е свързана с адвокатурата и академичната дейност. „Моята кариера и моята работа като юрист много по-дълго време са като адвокат и преподавател. Аз това считам за своето основно призвание“, каза той.

Кандидатът за ВСС заяви, че не е водил разговори с политически формации за подкрепа на кандидатурата си. „Нямам никаква представа кой ще ме подкрепи и кой не“, каза Пандов. и допълни, че е представил концепция от 58 страници, в която е анализирал международните стандарти за независимост на съдебната система и практиката на Съда по правата на човека и Съда на Европейския съюз. Според Пандов формалното съответствие със стандартите не е достатъчно. „Много важно е възприятието на обществото дали съдебната система е независима“, посочи той.

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По думите му един от основните проблеми в съдебната система е свързан с начина, по който се провеждат конкурсите за магистрати. „Ако един конкурс е нагласен, ако той не е обективен, няма как оттам нататък цялата система да не се възпроизвежда“, заяви Пандов. Той даде като пример случаи, при които според него е имало съмнения за нарушения при провеждането на конкурси и изтичане на конкурсни задания. По думите му прозрачността и обективността на конкурсите са пряко свързани с независимостта на съдебната система.

Пандов коментира и командироването на съдии. Според него съществуващите правила могат да бъдат заобикаляни, включително чрез последователно заемане на различни свободни щатове. Като един от начините за ограничаване на злоупотребите посочи редовното и ритмично провеждане на конкурсите.

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Той обърна внимание и на проверките на имущественото състояние на магистратите. Според него съществуващите декларационни процедури трябва да бъдат съпътствани от по-задълбочена проверка при конкурсите за административни ръководители и други ключови позиции. Пандов коментира и използването на специални разузнавателни средства спрямо магистрати. Той посочи, че според него това също може да се превърне в инструмент за натиск, ако информацията от подобни процедури не бъде своевременно унищожена, когато няма законово основание да бъде съхранявана.

Той изтъкна и промяната в общественото възприятие за ролята на съдията. Според него съвременната съдебна система трябва да бъде по-близо до обществото и да работи за възстановяване на доверието в правосъдието. „Функцията на Висшия съдебен съвет, освен да изправи всичките недъзи на системата - конкурсите и тези неща, които зависят от него кадрово, според мен е да промени цялостната представа на обществото за съдията“, каза Пандов.

Целия разговор гледайте във видеото.