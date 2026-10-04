Предимно слънчево ще бъде времето в страната днес. В сутрешните часове на места в Западна и Централна България ще има условия за образуване на слана. Минималните температури ще бъдат между 3 и 8 градуса, а в котловините и високите полета ще са по-ниски. В София се очакват около 3°.

През деня ще преобладава слънчево време. Ще духа слаб вятър от изток, а в Източна България – от север-североизток. В югоизточните райони вятърът ще бъде до умерен.

Максималните температури ще са между 20 и 25 градуса. За София се очакват около 22.

По Черноморието ще има променлива облачност и по-осезаем североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 19 и 22 градуса. Температурата на морската вода е около 20-21 градуса.

Над планините ще бъде предимно слънчево. Ще духа умерен, по високите и открити части временно силен вятър от североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 15 градуса, а на 2000 метра – около 8.

Времето ще остане сравнително спокойно и през следващите дни, с предимно слънчево време и постепенно повишение на температурите.

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Редактор: Цветина Петрова