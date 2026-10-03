„Хората могат да бъдат спокойни да произвеждат и да консумират домашна ракия. Моят призив е това да бъде в разумни количества“.Това заяви в предаването „Офанзива с Любо Огнянов” по NOVA NEWS депутатът от ''Прогресивна България'' Милен Трифонов.

По повод появилите се твърдения, че промените в законодателството могат да доведат до глоба от 1000 евро за подарена бутилка домашна ракия, Трифонов определи случая като „изкуствено създаден от опозицията“. „Те доста често търсят, както казва народът, под вола теле. И спекулираха със законодателна промяна“, заяви той.

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По думите му целта на промените не е да бъде забранено производството или подаряването на домашен алкохол, а да се ограничат случаите, при които спиртни напитки с неясен произход се предлагат в заведения. Трифонов обясни, че при административно-наказателния процес се отчита обществената опасност на дадено деяние.

Трифонов увери, че контролът няма да бъде насочен към обикновените домакинства. „Искам да приключим веднъж завинаги въпроса с тези неверни внушения. Хората могат да бъдат спокойни - да произвеждат и да консумират ракия домашна, гроздова, плодова“, заяви той.

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По темата за данъка върху свръхпечалбите депутатът посочи, че мярката е насочена към големи икономически субекти. По думите му сред засегнатите сектори ще бъдат банковият и застрахователният сектор, както и големите търговски вериги. „Не става въпрос да се облага, например, един развиващ се, новосъздаден бизнес, който в рамките на пет години е генерирал постоянно нови печалби и ги е инвестирал“, обясни Трифонов.

Той коментира и предупреждението на управителя на БНБ Димитър Радев, че облагането на банковите свръхпечалби може да се отрази върху лихвите по кредитите. Според Трифонов банките функционират в конкурентна среда и облагането ще бъде върху печалбата им. „Ако се окаже в един момент, че всички банки единодушно започват да вдигат лихвите по кредитите, това е индикация за някакво нарушение на пазарната среда и трябва да бъде изследвано евентуално и картелно споразумение“, заяви той.

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Депутатът отправи предупреждение и към търговците, които имат значително влияние върху пазара. „Когато си позволяват да постигат споразумения, които не са в интерес на българските граждани, институциите ще започнат да реагират", каза Трифонов.

По отношение на горивата той защити решението за промяна на ограниченията върху износа на дизел. Според него рафинерията произвежда количества, които надхвърлят потреблението на българския пазар. „Ние имаме интерес да генерира по-големи печалби, за да внася по-високи данъци“, заяви Трифонов. По думите му цените на петрола са повлияни в значителна степен от външни фактори, върху които България няма възможност да въздейства пряко.

Той коментира и мерките на правителството срещу поскъпването на храните. Според него очакванията, че кабинетът може бързо да понижи цените, са нереалистични. „Правителството на „Прогресивна България“ дойде с огромни очаквания. И всъщност може би част от хората вече са разочаровани от това, че очакват с магическа пръчка да оправим всичко, включително и да понижим цените. В пазарна икономика това няма как да се случи“, изтъкна депутатът. И допълни, че се подготвят нови законодателни промени, насочени към етикетирането и насърчаването на българските продукти, както и промени в законодателството за кооперирането.

В разговора Трифонов коментира и отправения от Делян Пеевски призив към премиера и министъра на вътрешните работи във връзка с проверките за мантинелите и полетите. „Следващата седмица ще има изслушване на министър Демерджиев по въпросния казус“, заяви депутатът.

Целия разговор гледайте във видеото.