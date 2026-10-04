Селото се казва Вонеща вода – намира се на около 30 км от ВеликоТърново. Името му идва, именно от факта, че тук извира минерален извор, който силно мирише на сяра и е нетипичен – водата не е гореща, а студена и се оказва много лековита.

Атанас Анастасов има 20 години опит с рехабилитация на трудно подвижни и предимно възрастни хора с хронични заболявания. Той посочва, че водата, която извира, е студена и се налага да бъде затопляна. Анастасов разработва свой протокол за работа с обездвижени хора, в който място има и лековитата минерална вода от Вонеща вода. Протоколът носи името на рехабилитатора и е базиран на личен, негов опит.

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"През 2018 година бях диагностициран с анкилозиращ спондилит - по-познато като болест на Бехтерев. Вкостяване на гръбначния стълб и загуба на подвижност в него. Ако не бъде спряно навреме, прогресира и води до инвалидизация. Тогава започнах да разработвам протокола "Анастасов" и попаднах на тази минерална вода. Комбинация от двете неща позволи да спра прогреса на заболяването и в момента съм в отлична форма", разказва той.

Този план води до пълно излекуване на рехабилитатора. Затова той решава да помага и на други хора с помощта на водата.

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Особено внимание се обръща и към хора, работещи във вредна среда – като миньорите, например.

Негови пациенти споделят, че работата на Атанасов наистина им помага - болките отминават, а това оказва положително въздействие и на самата психика.

Специалистът подчертава, че не лекува, а предпазва от заболявания, като разработва елементарна, ежедневна рутина за всеки човек. Също така отбелява кои са четирите стълба на здравето - храна, движение, сън и спокойствие.

А водата въздейства по няколко начина – чрез затопляне, масаж и още един механизъм. „Третият химичен път на въздействие е със самите сулфидни йони, които се съдържат във водата. По време на процедурата те полепват по кожата, проникват през нея и се включват в кръвния ток, което е полезно при хора с диабет и инсулинова резистентност, които най-вече в днешно време имат пандемични измерения. Сярата участва в изграждането на хиалинния хрущял на нашите стави и именно затова много добре се повлияват хора със ставни болки“, посочва рехабилитаторът.

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