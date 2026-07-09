Вътрешният министър Иван Демерджиев заяви, че съвсем скоро народните представители ще получат пълния списък с лица и връзки, събран от ГДБОП по случая с полетите на Делян Пеевски.

"На разположение на българските депутати съвсем скоро ще бъде представен пълният списък, до който е стигнал ГДБОП, така че всеки от вас ще може да прецени кои са тези хора, какви са техните връзки с Пеевски и има ли нещо нездраво в тези връзки, дали част от тези хора са участвали в процедури по обществени поръчки, дали други са ни познати от "Делото КТБ", а други го наричат "Аферата КТБ" и т.н. Но списъкът ще бъде достъпен, така че всеки сам ще може да си направи изводите", добави министър Демерджиев.

Той определи сигнала на Калин Стоянов като опит за отклоняване на вниманието от проверката и заяви, че основният въпрос остава произходът на средствата за стотиците полети с частен самолет.

Сигналът на Калин Стоянов е до и.ф. главен прокурор и до ръководството на Софийската градска прокуратура във връзка с информация, до която е получил достъп по случая, станал известен като „PNR-гейт“. Вътрешният министър посочи, че „няма време да чете безплодните сигнали на Калин Стоянов и нито един от тях не е съдържал нещо релевантно”.

„Подаването на сигнал от Стоянов за мен е индикация за натискане на бутон от страна на Пеевски”, каза още вътрешният министър.

По отношение на полетите на лидера на ДПС той каза, че има различни системи с различни записвания. По казуса тече проверка, възложена на дирекция „Вътрешна сигурност”. По думите на Демерджиев се прави опит да се отклони вниманието от важната тема – „как един човек като Пеевски успява да плати милиони за стотици полети с частен самолет и как успява да заобиколи санкциите „Магнитски”.

Демерджиев каза още, че по време на предстоящата му визита в САЩ ще се проведат разговори с представители на Службата за контрол на чуждестранните активи на САЩ (OFAC). Темата ще бъде какви мерки могат да се предприемат по отношение на физически и юридически лица, подпомогнали санкционирани по „Магнитски” да избегнат санкциите чрез различни действия.

Демерджиев каза още, че „санкциите са доказателство, че този човек е замесен в огромна по мащаби корупция и трябва да бъде във фокуса на вниманиетo на правоохранителните органи”. И допълни, че при встъпването му в длъжност като министър е бил изненадан, че Пеевски не е в този фокус на внимание.

Десислава Атанасова показа справка за пътуването ѝ до Турция, издадена от Околийското управление на Истанбул

Демерджиев коментира още твърденията на Десислава Атанасова, че не е пътувала към друга страна, когато е посещавала Турция. „Има много неща, които не знаете. Някой грешно разтълкува думите ми към Атанасова. Те не бяха заплаха, а опит тя да не подпомага размиването на вниманието. Този въпрос е страничен за нас. Но вкарвайки го във фокуса на вниманието, Атанасова прави така, че да излязат факти, които по принцип не са ни толкова важни в хода на производствата, които правим”, заяви още вътрешният министър. И добави, че всички въпроси, поставени от Атанасова, ще намерят отговор. „Има доста странни обстоятелства, свързани с нейни действия, но не искам това да бъде фокусът”, подчерта той.

Демерджиев отново заяви, че акцент на работата в този случай е Пеевски – дали разполага с похарчените за полети средства и откъде идват те.

Демерджиев коментира още, че работи „трудно” с новия и.ф. главен прокурор Ваня Стефанова. Все пак изрази надежда, че посоката на откъсване от политическите влияния е правилна и има „разчупване” в прокуратурата.