Конституционният съдия Десислава Атанасова разпространи документ, издаден от Околийското управление на Истанбул, удостоверяващ престоя ѝ в Турция. Става дума за периода от 5 до 8 април 2024 година.

По-рано МВР оповести информация, че точно тогава тя е пътувала в един самолет с лидера на ДПС Делян Пеевски.

Атанасова уточнява, че е ползвала дипломатически паспорт, но пътуването ѝ е било частно, а не командировка.

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Цялата позиция на Десислава Атанасова:

"Във връзка с публично направените неверни твърдения от министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев, засягащи мои пътувания извън страната, както и с оглед на големия обществен интерес, предоставям допълнителни документи и информация за начина, мястото и времето на пътуванията ми извън Република България в периода 5 – 8 април 2024 г.

Към вече оповестената от мен позиция, към която приложих документи, които удостоверяват, че в периода 5 – 8 април 2024 г. съм летяла по маршрут София – Истанбул – София с граждански полети на турските авиолинии (Turkish Airlines), прилагам и официално издадено удостоверение от Република Турция, Дирекция „Сигурност“, Околийско управление Истанбул, което сочи, че съм пребивавала единствено на територията на Република Турция и не съм напускала пределите на страната между посочените два полета по маршрута София – Истанбул – София.

Във връзка с медийния интерес и въпросите, отправени към Конституционния съд, уточнявам, че:

Дипломаческият паспорт е вид български документ за самоличност.

Притежавам дипломатически паспорт, издаден от Министерството на външните работи на основание чл. 38, ал. 1, б. „д“ от Закона за българските лични документи. Правилата за ползване на този документ се определят от издателя му – Министерството на външните работи.

В периода 5 – 8 април 2024 г. не съм била командирована в Република Турция.

За този период не съм подала уведомяване относно ползване на отпуск, като през същия период Конституционният съд не е провеждал заседания".

Редактор: Ина Григорова