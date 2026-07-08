МВР проверява произхода на парите, с които лидерът на ДПС Делян Пеевски е финансирал полетите си. Вътрешният министър Иван Демерджиев е изпратил писмо до Службата за контрол на чуждестранните активи на САЩ (OFAC). Причина са подозренията, че хора, санкционирани по Глобалния закон „Магнитски“, заобикалят наложените им забрани чрез свързани лица. Отговорът на ДПС не закъсня и те също обявиха, че ще се свържат със САЩ.

МВР ще проверява дали един от самолетите, с които е летял Делян Пеевски, е негова лична собственост. Проверка в имуществените декларации на лидера на ДПС показва, че през последните години той е декларирал само леки автомобили под наем. Темата за задграничните полети на Делян Пеевски стигна и до Европейския парламент в Страсбург, където от ДПС настояха за спешни проверки в България.

МВР влезе в контакт със Службата за контрол на чуждестранните активи на САЩ

„МВР разследва престъпление, а не личен живот“. Така вътрешният министър определи проверката за полетите на Делян Пеевски. Основният въпрос е какъв е произходът на парите на лидера на ДПС и свързани ли са средствата с обществени поръчки и пари от фалиралата КТБ. Според изнесените данни полетите са за почти 2 милиона евро.

„Как санкциониран по „Магнитски“ си позволява плащането на тези полети? И тук вече също има интересни данни – адвокатът, който го е придружавал на полета, изниква въпросът дали не е представлявал дружества, които са придобили активи от КТБ и има ли връзка между плащанията по сметките на Пеевски за част от полетите и придобиването на тези активи“, каза Иван Демерджиев.

Проверява се и дали един от самолетите не е собственост на Делян Пеевски и възможно ли е лица, санкционирани по Глобалния закон „Магнитски“, да заобикалят наложените им забрани. МВР е в контакт с OFAC – Службата за контрол на чуждестранните активи на САЩ, като е готово да предостави документи и доказателства по свои разследвания.

ДПС ще сезира Службата за контрол на чуждестранните активи на САЩ за Демерджиев

По-късно ДПС също обяви, че ще се свърже с контролната служба на американското финансово министерство. Поводът – твърдят, че е имало опити за притискане на прокурори. От сградата на Европейския парламент в Страсбург от ДПС обявиха, че сигналите им до Европол и Интерпол се отнасят до нарушения, свързани с личните данни на хиляди пътници.

„В случая данните са използвани за установяване на лични или политически контакти, публични внушения и репутационно въздействие. Следва да се установи кой, кога и по какъв начин изнесе тези данни в публичното пространство“, казва Калин Стоянов.

„На тези сигнали не гледам като на нещо притеснително за мен. Те по-скоро показват, че хората, които питат, имат отговори, които са неудобни. Насочването на фокуса към Десислава Атанасова на мен ми подсказва готовност тя да бъде жертвана“, каза Иван Демерджиев.

Правосъдният министър Николай Найденов не коментира твърденията, че Десислава Атанасова е пътувала с лидера на ДПС. Към момента без отговор остават исканията за нейната оставка.

„За съжаление в Конституцията съществува вакуум по отношение на основанията за освобождаване на конституционни съдии. Когато един редови магистрат извърши действия, които накърняват престижа на съдебната власт, той подлежи на дисциплинарни наказания, дори на освобождаване. Аналогична разпоредба за Конституционния съд липсва“, каза Николай Найденов.

Транспортният министър заяви, че управляваното от него ведомство не събира информация за пътниците на полети в страната и чужбина.

„Демократична България“ внесе промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари, с които предлага ефективно прилагане в България на санкционните режими по Глобалния закон „Магнитски“ и други международни ограничителни мерки.