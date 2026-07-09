Омбудсманът Велислава Делчева проведе среща с председателя на Централната избирателна комисия Георги Хорозов, заместник-председателите Маргарита Махаева и Исмаил Осман, секретаря Йорданка Ганчева и членове на Комисията.

Основна тема на разговора бяха възможностите за подобряване на достъпността на изборния процес за хората с увреждания преди предстоящите президентски избори.

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На срещата беше отчетено досегашното добро взаимодействие между двете институции, като един от резултатите от него е въвеждането на тактилни шаблони за незрящи граждани в 400 секции на последните избори. Мярката беше реализирана след препоръка на омбудсмана.

Велислава Делчева подчерта, че срещата е навременна, тъй като в момента Изборният кодекс е отворен за промени. Председателят на ЦИК Георги Хорозов също отбеляза, че разговорът се провежда в подходящ момент именно заради започналото обсъждане на промени в изборното законодателство. По думите му това създава възможност предложенията за подобряване на достъпността на изборния процес да бъдат разгледани и обсъдени.

По време на срещата омбудсманът постави основните проблеми, по които граждани с увреждания продължават да сезират институцията.

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Делчева обсъди с Централната избирателна комисия възможността, въпреки кратките срокове до изборите, да се предприемат необходимите мерки, така че всички български граждани, независимо от вида и степента на увреждането или здравословното си състояние, да могат равнопоставено да упражнят правото си на глас.

По време на срещата омбудсманът предложи ЦИК да разработи стандарт „Достъпна изборна секция“, който да заложи конкретни правила и мерки за осигуряване на достъпна изборна среда. Сред предложенията са в методическите указания към секционните избирателни комисии да бъдат включени изисквания за подготовка на пространството около изборните помещения, като пред определените секции за хора с увредено зрение или затруднения в придвижването бъдат осигурени аудиоплеър и Брайлов шаблон със списъка на кандидатите и партиите.

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Предлага се също да бъде осигурен достъп до онлайн жестов преводач за хората с увреден слух при необходимост от съдействие, да се въведе организация за визуално уведомяване при отпечатване на контролната разписка и да бъде разкрит безплатен телефон за информация относно процеса на гласуване.

Омбудсманът припомни, че идеите за модела „Достъпна изборна секция“ са били обсъждани с организациите на хората със сензорни увреждания, с ръководството на ЦИК и с представители на служебното правителство преди парламентарните избори през април.

"За мен като омбудсман е важно да чуя ръководството на ЦИК в какъв аспект можем да продължим сътрудничеството, така че моделът „Достъпна изборна секция“ да стане ефективно функциониращ за предстоящите президентски избори“, подчерта Велислава Делчева.

Редактор: Никола Тунев