Омбудсманът Велислава Делчева представи в сряда в Комисията по здравеопазването становището на институцията по Законопроекта за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2026 г.

Тя подчерта, че то е изготвено след задълбочен анализ на постъпилите в институцията жалби и сигнали от граждани, както и на предложенията и проблемите, поставени от пациентски, съсловни, професионални организации и организации на хората с увреждания.

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В позицията си общественият защитник посочи, че увеличеният размер на средствата е положителна стъпка за гарантиране на правата на пациентите, както и на работещите в системата медицински и здравни специалисти, но без съществени реформи гражданите ще продължават да не бъдат удовлетворени от качеството и достъпа, които имат до здравеопазване.

Особено внимание омбудсманът отдели на високия размер на доплащането от страна на пациентите, което продължава да бъде една от най-сериозните слабости на здравната система.

„За съжаление, страната ни е с едно от най-високите нива на доплащане в ЕС, като пациентите и техните близки нерядко се налага да заплащат непосилни суми за голяма част от тях, независимо че са здравноосигурени. Много здравни дейности все още не се заплащат или се заплащат в недостатъчна степен с публични средства. Едновременно с това България неизменно е сред страните с най-малко разходи за здравеопазване на глава от населението“, категорична е Велислава Делчева.

Тя подчерта и необходимостта от подобряване на достъпа до медицинска помощ за хората, живеещи в отдалечени и труднодостъпни райони на страната, както в извънболничната, така и в болничната медицинска помощ.

Един от основните акценти в становището на омбудсмана бе свързан с правата на хората с увреждания. Делчева изрази сериозна тревога от предвиденото намаляване на средствата за помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия.

„С огромно безпокойство трябва да отбележа намаления размер на финансирането за помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия за хората с увреждания (с около 7%). Преди малко получихме уверение, че при нужда ще бъдат извършени промени в бюджета. Така или иначе към момента не са взети предвид непрекъснато нарастващите цени и необходимостта от включване на нови медицински изделия, както и съобразяването им с индивидуалните потребности и стандартите за качество“, заяви общественият защитник.

Като конкретен пример за липса на публично финансиране на жизненоважно медицинско изделие омбудсманът посочи корсетите за лечение на сколиоза при деца.

Пред депутатите Велислава Делчева подчерта, че административното ограничаване на достъпа до медицински изделия и помощни средства противоречи на Закона за хората с увреждания, Конвенцията за правата на хората с увреждания и Хартата на основните права на Европейския съюз.

Снимка: Пресцентър на Омбудсмана на Република България

Омбудсманът отдели и специално внимание на необходимостта от публично финансиране на продължителното лечение, палиативните грижи, продължителната рехабилитация и здравните грижи в дома, които към момента в голяма степен остават за сметка на пациентите и техните семейства.

Тя обърна внимание и върху липсата на увеличение на средствата за дейности извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, включително профилактичните прегледи и изследвания за здравно неосигурени бременни жени, акушерската помощ и комплексното диспансерно наблюдение на хора с психични заболявания.

Друг въпрос, който постави омбудсманът, бе недостатъчното публично финансиране на редица медицински изделия и скъпоструващи консумативи, сред които вътреочни лещи, изкуствени стави, спинални импланти, консумативи за ендоскопски операции, зъбни протезни конструкции и интермитентни катетри.

Като сериозен риск за достъпа до здравеопазване тя определи и недостатъчното финансиране на по-малките, предимно общински болници, което поставя пациентите от малките населени места в зависимост от лечението в областните центрове и ги натоварва с допълнителни транспортни и финансови разходи.

В становището си общественият защитник акцентира и върху необходимостта всяка промяна в механизма за лекарствената политика да бъде внимателно анализирана и съобразена с правото на пациентите на непрекъснат достъп до животоспасяващи и животоподдържащи медикаменти.

Велислава Делчева обърна внимание също и на необходимостта медицинските специалисти да получават достойно възнаграждение при условия, които гарантират равнопоставеност и обществен консенсус.

В заключение омбудсманът отново посочи, че няма осигурени средства за финансирането на Националната детска болница, и изрази надежда това да се промени в следващия бюджет и средносрочната бюджетна прогноза.

Редактор: Мария Барабашка