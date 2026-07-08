Делегация на ДПС даде брифинг в сградата на Европейския парламент в Страсбург във връзка с предполагаемо неправомерно използване на българския достъп до системата PNR (Passenger Name Record) и изтичане на данни от международни регистри. В брифинга участваха народните представители Искра Михайлова-Копарова, Атидже Алиева-Вели, Калин Стоянов и Станислав Анастасов, както и евродепутатите Елена Йончева и Танер Кабилов.

Според представената от ДПС информация са засегнати най-малко 82 души, включително граждани на различни държави. От партията твърдят, че Министерството на вътрешните работи и дирекция „Международно оперативно сътрудничество“ са отправяли искания до други държави за информация, свързана с полети, маршрути, пътници, плащания и крайни дестинации, без наличие на конкретно престъпление или достатъчно фактическо основание.

Снимка: Цветозар Цаков/БТА

Според ДПС тези действия представляват злоупотреба с власт за политически цели и пораждат съмнения за несъответствие с европейското законодателство, принципите на Европейския съюз и международните задължения.

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В отговор на въпрос дали разполагат с данни, че информацията е използвана извън целите на разследване на тежки престъпления, Калин Стоянов посочи, че от трибуната на Народното събрание министърът на вътрешните работи е съобщил, че са проверени 82 лица и 227 полета, като са били коментирани конкретни имена и връзки между фирми.

„Тук възниква въпросът, че в тези 227 полета вероятно има няколко хиляди пътници, на които данните са били достъпени. Тоест няма как някой, по незнайно какви причини, да добие тази информация и публично да я оповести. Ние специално не чуваме за какво и как да е добита тази информация“, каза Стоянов.

Снимка: Цветозар Цаков/БТА

Искра Михайлова-Копарова подчерта, че всеки гражданин има право да потърси защита по съдебен ред, като отбеляза, че засегнатите може да са значително повече от публично споменатите лица. По думите ѝ целта не е да бъде наказана България, а системата, създадена да брани гражданите, да работи ефективно.

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По-рано днес министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев коментира пред медиите темата за изнесената информация за полетите на лидера на ДПС Делян Пеевски и пътниците в тях, като заяви, че действията на МВР са били изцяло съобразени със закона. „Във всичките си действия ние сме се ръководили от закона. Данните, с които разполагаме, са получени по предвидения в закона ред и начин“, каза Демерджиев.

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"Фокусът на нашето внимание е Пеевски и огромните парични ресурси, използвани за неговите полети, техният произход, начинът, по който са добити и евентуалната връзка между тези парични ресурси и големи обществени поръчки, или придобиване на активи от КТБ. Проверяваме престъпление, а не сме занимаваме с личния живот на един или друг", добави вътрешният министър.

Редактор: Цвета Лазаркова