Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев заяви, че се извършват проверки по случая с полетите на лидера на ДПС Делян Пеевски, като според него има редица въпроси, на които все още няма отговор. По думите му съществуват „интересни обстоятелства“, свързани с плащанията за частните полети и използването на конкретна машина. „Има случаи, в които един и същ частен самолет се ползва основно от Делян Пеевски. Ще изясним дали този самолет не е негов“, каза Демерджиев.

Той коментира и сигналите, подадени от ДПС по темата. „Сигналите показват нещо много ясно – след като знаят от кои системи и каква информация е добита, очевидно отговорите, които се търсят, са неудобни“, заяви той.

Според Демерджиев се прави опит общественото внимание да бъде насочено към други лица, вместо към същността на случая. „Фокусът се измества основно към Десислава Атанасова, а големите въпроси са други“, каза той.

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По думите му единият от тях е кои са лицата, придружавали Пеевски по време на полетите, а другият – как политик с кариера, започнала като младежки лидер на НДСВ, разполага с ресурс да заплати над 180 полета с частен самолет. „Големият въпрос е как един политик може да си позволи подобни разходи и как човек, санкциониран по закона „Магнитски“, плаща за тези полети“, заяви Демерджиев.

Той постави и въпроса за ролята на адвокат, придружавал Пеевски при част от пътуванията. „Възниква въпросът дали този адвокат не представлява дружества, придобили активи от КТБ, и дали има връзка между плащанията за част от полетите и придобиването на тези активи“, посочи той.

По думите му по случая текат допълнителни проверки, възложена е такава и на Дирекция „Вътрешна сигурност“. „Случаят ще бъде изяснен изцяло. Големият въпрос не е защо се проверява Пеевски, а защо години наред никой не дръзна да го проверява“, заяви Демерджиев.

Той подчерта, че проверките не са насочени към конкретна личност. „Не само Пеевски, а всеки в България ще бъде проверяван, когато има данни и основания за това“, добави той.

За издирването на 11-годишната Наталия

Демерджиев коментира и издирването на 11-годишната Наталия, която изчезна във Варненско. По думите му от началото на седмицата главният секретар на МВР лично координира действията по случая. „Вярвам, че скоро ще разрешим случая. Включени са допълнителни полицейски сили, доброволци, претърсват се труднодостъпни местности“, каза той.

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Според него човекът, отвел детето, познава много добре района, което усложнява издирването. „Няма данни да са напуснали района, но ме тревожи фактът, че мъжът е имал и предишни подобни случаи, а очевидно реакцията тогава не е била адекватна“, заяви Демерджиев.

Той призна, че има забележки към организацията на издирвателните действия в първите часове след изчезването на детето. „Затова бяха включени допълнителни сили и ресурс“, обясни той.

Машинното гласуване ограничава манипулациите

По темата за изборния процес Демерджиев заяви, че анализите показват по-малко нарушения при машинното гласуване. „Всички наши анализи сочат, че манипулациите и невалидните гласове са значително по-малко, когато се използват машини“, каза той.