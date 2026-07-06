Депутатът от ДПС Калин Стоянов съобщи, че е допълнил сигнала си до и.ф. главен прокурор Ваня Стефанова във връзка с действията на министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев, временно изпълняващия длъжността директор на ГДБОП Мартин Златков и временно изпълняващия длъжността председател на ДАНС Станчо Станчев. Повод за поста на Стоянов в социалните мрежи станаха твърденията на Демерджиев за евентуално манипулиране на данни, свързани с пътувания на Делян Пеевски и конституционния съдия Десислава Атанасова.

В неделя депутатът постави въпроса на какво правно основание са били извършени справките за полетите и дали е имало образувано наказателно производство, което да оправдава достъпа до подобна информация. Той посочи, че до момента не са представени данни какво точно е било разследвано и по чие разпореждане са извършени проверките.

Според Стоянов прокурорската проверка трябва да установи и кои служители са имали достъп до съответните регистри и дали действията им са били законосъобразни. Той определи случая като сериозен скандал, който според ДПС ще получи и международен отзвук

ДПС допълва сигнала си до прокуратурата с данни за нарушения на международни споразумения и еврорегламенти

В поста си в социалните мрежи от понеделник Стоянов пише още, че е изложил конкретни факти и аргументи за извършени злоупотреби от посочените длъжностни лица. Той допълва, че са подадени официални сигнали и до Интерпол и Европол, "с които ги уведомяваме, че в България, информация от международните PNR база данни е използвана неправомерно с цел политическа саморазправа с лидер на опозиционна партия".

"Освен това предоставих допълнителна информация и по предходен сигнал до и.ф. главен прокурор. Към него приложих нови данни в подкрепа на твърденията, че министърът на вътрешните работи чрез подчинените му областни дирекции оказва институционална подкрепа на Николай Филипов „Митничаря“ от Бургас в споровете му с негови бивши съдружници, като срещу това Филипов е заявил готовност да дава неверни показания срещу лица, посочени от Демерджиев", пише депутатът от ДПС и заявява, че очаква институциите да извършат обективна проверка на всички изложени факти и обстоятелства.

Редактор: Цвета Лазаркова