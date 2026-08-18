Качеството на въздуха в София се подобрява и се очаква трайно разсейване на задимяването, причинено от големите горски пожари в Сърбия, информира Столичната община.

След моментния пик на концентрациите на фини прахови частици (ФПЧ10) в обедните часове, към 15:00 ч. данните от всички пунктове за мониторинг показват тенденция към намаляване на стойностите.

В АИС „Надежда“ в 12:00 ч. е отчетена най-високата стойност - 100 µg/m³. Към 15:00 ч. концентрацията там е спаднала до 56.56 µg/m³. Всички останали наблюдавани показатели - озон, въглероден оксид, азотен диоксид и серен диоксид, остават в рамките на нормативните изисквания.

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По данни на НИМХ силният северозападен вятър е пренесъл задимяването над Софийската котловина вследствие на големи пожари в съседна Сърбия.

Прогнозата е благоприятна - очаква се вятърът да подпомогне пълното разсейване на замърсителите до утре на обяд.

Столичната община продължава непрекъснатия мониторинг на качеството на въздуха и ще информира гражданите при промяна в обстановката. Данните за качеството на въздуха можете да следите в реално време: https://air2.sofia.bg/

Редактор: Ивета Костадинова