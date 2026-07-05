Депутатът от ДПС Калин Стоянов заяви, че партията ще внесе допълнителна информация към вече подадения сигнал в прокуратурата, свързан с проверката на лидера на формацията Делян Пеевски. По думите му става въпрос за нови факти, които според ДПС сочат нарушения на международни споразумения, европейски регламенти и директиви.

Повод за коментара му станаха твърденията на вътрешния министър Иван Демерджиев за евентуално манипулиране на данни, свързани с пътувания на Делян Пеевски и конституционния съдия Десислава Атанасова.

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Според Стоянов ДПС подготвя и последващи действия пред международни партньорски институции и служби. Той подчерта, че става въпрос за чувствителна информация, която не следва да бъде използвана за политически цели.

От партията твърдят, че случаят поставя сериозни въпроси за начина, по който са използвани международни информационни масиви и регистри. По думите на Стоянов тези системи са предназначени за противодействие на тероризма, организираната престъпност, трафика на хора, наркотици и оръжия, а не за политически проверки.

Депутатът постави въпроса на какво правно основание са били извършени справките и дали е имало образувано наказателно производство, което да оправдава достъпа до подобна информация. Той посочи, че до момента не са представени данни какво точно е било разследвано и по чие разпореждане са извършени проверките.

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Според Стоянов прокурорската проверка трябва да установи кой е разпоредил събирането на информацията, кои служители са имали достъп до съответните регистри и дали действията им са били законосъобразни. Той определи случая като сериозен скандал, който според ДПС ще получи и международен отзвук

Редактор: Цветина Петкова