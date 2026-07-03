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Десислава Атанасова твърди, че е пътувала с граждански полет до Турция, а не с Пеевски
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ПП поиска оставката на Атанасова заради полетите с Пеевски, ДПС сезира прокуратурата за действията на МВР
ПП, ДБ и "Възраждане" поискаха оставката Атанасова
Твърденията за съвместно пътуване на лидера на ДПС Делян Пеевски и конституционния съдия Десислава Атанасова прераснаха в мащабен политически и институционален скандал, в който са въвлечени Конституционният съд, Министерството на вътрешните работи, ДПС и опозиционните партии.
Повод за напрежението стана изслушването на вътрешния министър Иван Демерджиев в парламента, по време на което той цитира справка на ГДБОП. Според нея на 5 април 2024 г. Делян Пеевски и Десислава Атанасова са пътували заедно с частен полет по маршрута София - Дубай на борда на самолет на компанията Hyperion Aviation Ltd.
След разразилия се обществен и политически дебат председателят на Конституционния съд Павлина Панова съобщи пред БНР, че институцията е започнала проверка на изнесените данни. Тя уточни, че КС проучва случая, но законът не предвижда конкретни механизми за реакция при подобни обстоятелства.
Междувременно самата Атанасова категорично отрече да е пътувала с Пеевски до Дубай. В официална позиция тя заяви, че е изискала и получила удостоверение от МВР за своите пътувания в периода 5-8 април 2024 г. По думите ѝ данните в системата на МВР показват, че е напуснала България на 5 април с редовен полет на Turkish Airlines по маршрута София - Истанбул и се е върнала на 8 април отново с граждански полет на турския превозвач.
Атанасова твърди, че през този период е пребивавала единствено на територията на Турция и подчертава, че това може да бъде установено както от граничните регистри, така и от данните в паспорта ѝ. Тя обяви, че предоставя документи, които според нея доказват липсата на каквото и да е пътуване до Дубай.
Случаят предизвика и сериозни политически реакции. От „Продължаваме Промяната“ заявиха, че темата далеч надхвърля тази за едно пътуване и повдига въпроси за независимостта на институциите.
Депутатът Велислав Величков посочи, че ако информацията за съвместните полети се окаже вярна, Атанасова не би трябвало да продължи да заема поста конституционен съдия. Според него близки отношения между действащ магистрат от КС и лидер на парламентарна партия са несъвместими с високите стандарти за независимост и безпристрастност на институциите.
Подобна позиция заеха и от „Възраждане“, откъдето също настояха за оставката на Атанасова.
От ДПС обаче прехвърлиха фокуса върху начина, по който е била събрана информацията за полетите. Депутатът Калин Стоянов обяви, че е сезирал изпълняващия функциите главен прокурор с искане да бъде проверено дали при разследването са използвани неправомерно данни от системата PNR, която съдържа информация за пътници, маршрути и начин на плащане. Според Стоянов достъпът до тази база данни е строго регламентиран и се използва основно за разследване на тежки престъпления, включително случаи, свързани с тероризъм.
„Трябва да стане ясно кой е разпоредил тези справки, на какво основание са извършени и кой служител ги е направил“, заяви той.
От ДПС настояха за обяснения както от ръководството на МВР, така и от председателя на ДАНС и директора на ГДБОП.
Последва и остър публичен сблъсък между Иван Демерджиев и Калин Стоянов. Министърът защити информацията, представена в парламента, като подчерта, че тя не произхожда единствено от български източници, а се съдържа и в международни регистри.
Демерджиев съобщи, че пътуванията на Пеевски с частни компании са стрували около 1,8 милиона евро
Той постави въпроса защо, ако данните за съвместния полет не присъстват в българските регистри, това е така и дали не става дума за проблем с отразяването на информацията.
Демерджиев заяви още, че ще настоява да бъде проверено дали е имало манипулиране на данни или неправомерни действия на служители, работили по случая. Освен това, призова ДПС да обясни откъде разполага с толкова подробна информация за проверката.
Калин Стоянов отговори, че цялата информация, с която ДПС разполага по случая, е станала публично известна именно след изявленията на Демерджиев от парламентарната трибуна.
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