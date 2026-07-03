Твърденията за съвместно пътуване на лидера на ДПС Делян Пеевски и конституционния съдия Десислава Атанасова прераснаха в мащабен политически и институционален скандал, в който са въвлечени Конституционният съд, Министерството на вътрешните работи, ДПС и опозиционните партии.

Повод за напрежението стана изслушването на вътрешния министър Иван Демерджиев в парламента, по време на което той цитира справка на ГДБОП. Според нея на 5 април 2024 г. Делян Пеевски и Десислава Атанасова са пътували заедно с частен полет по маршрута София - Дубай на борда на самолет на компанията Hyperion Aviation Ltd.

След разразилия се обществен и политически дебат председателят на Конституционния съд Павлина Панова съобщи пред БНР, че институцията е започнала проверка на изнесените данни . Тя уточни, че КС проучва случая, но законът не предвижда конкретни механизми за реакция при подобни обстоятелства.

Междувременно самата Атанасова категорично отрече да е пътувала с Пеевски до Дубай. В официална позиция тя заяви, че е изискала и получила удостоверение от МВР за своите пътувания в периода 5-8 април 2024 г. По думите ѝ данните в системата на МВР показват, че е напуснала България на 5 април с редовен полет на Turkish Airlines по маршрута София - Истанбул и се е върнала на 8 април отново с граждански полет на турския превозвач.

Атанасова твърди, че през този период е пребивавала единствено на територията на Турция и подчертава, че това може да бъде установено както от граничните регистри, така и от данните в паспорта ѝ. Тя обяви, че предоставя документи, които според нея доказват липсата на каквото и да е пътуване до Дубай.

Случаят предизвика и сериозни политически реакции. От „Продължаваме Промяната“ заявиха, че темата далеч надхвърля тази за едно пътуване и повдига въпроси за независимостта на институциите.

Депутатът Велислав Величков посочи, че ако информацията за съвместните полети се окаже вярна, Атанасова не би трябвало да продължи да заема поста конституционен съдия . Според него близки отношения между действащ магистрат от КС и лидер на парламентарна партия са несъвместими с високите стандарти за независимост и безпристрастност на институциите.

Подобна позиция заеха и от „Възраждане“, откъдето също настояха за оставката на Атанасова.

От ДПС обаче прехвърлиха фокуса върху начина, по който е била събрана информацията за полетите. Депутатът Калин Стоянов обяви, че е сезирал изпълняващия функциите главен прокурор с искане да бъде проверено дали при разследването са използвани неправомерно данни от системата PNR, която съдържа информация за пътници, маршрути и начин на плащане. Според Стоянов достъпът до тази база данни е строго регламентиран и се използва основно за разследване на тежки престъпления, включително случаи, свързани с тероризъм.

„Трябва да стане ясно кой е разпоредил тези справки, на какво основание са извършени и кой служител ги е направил“, заяви той.

От ДПС настояха за обяснения както от ръководството на МВР, така и от председателя на ДАНС и директора на ГДБОП.

Последва и остър публичен сблъсък между Иван Демерджиев и Калин Стоянов. Министърът защити информацията, представена в парламента, като подчерта, че тя не произхожда единствено от български източници, а се съдържа и в международни регистри.

Демерджиев съобщи, че пътуванията на Пеевски с частни компании са стрували около 1,8 милиона евро

Той постави въпроса защо, ако данните за съвместния полет не присъстват в българските регистри, това е така и дали не става дума за проблем с отразяването на информацията.

Демерджиев заяви още, че ще настоява да бъде проверено дали е имало манипулиране на данни или неправомерни действия на служители, работили по случая. Освен това, призова ДПС да обясни откъде разполага с толкова подробна информация за проверката.

Калин Стоянов отговори, че цялата информация, с която ДПС разполага по случая, е станала публично известна именно след изявленията на Демерджиев от парламентарната трибуна.