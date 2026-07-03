Нов политически сблъсък се разрази след изслушването на вътрешния министър Иван Демерджиев в парламента по темата за полетите на лидера на ДПС Делян Пеевски. От „Продължаваме Промяната“ поискаха оставката на конституционния съдия Десислава Атанасова, докато от ДПС обявиха, че сезират прокуратурата заради начина, по който е събирана информацията по случая.

Депутатът от ПП Велислав Величков заяви, че темата далеч надхвърля тази за пътуванията на един народен представител и поставя въпроси за функционирането на държавните институции.

Конституционният съд проверява данните за съвместното пътуване на Пеевски и Атанасова

По думите му изнесените в парламента данни сочат, че част от полетите на Делян Пеевски не са били заплащани лично от него, а са финансирани от трети лица. Величков подчерта, че особено сериозни въпроси поражда информацията за съвместни пътувания между Пеевски и действащ конституционен съдия.

Според него обществото има право да знае какви са отношенията между лица, заемащи ключови позиции в държавата, и дали тези контакти може да поставят под съмнение независимостта на институциите.

„Когато става въпрос за съдия от Конституционния съд, подобни отношения са особено чувствителни. Конституционният съд контролира решенията на Народното събрание и всякакви близки контакти между член на съда и лидер на парламентарна партия пораждат сериозни въпроси“, заяви Величков.

От „Продължаваме Промяната“ настояха, че ако информацията за съвместните полети е вярна, Десислава Атанасова не може да продължи да бъде конституционен съдия.

„Едно е ясно - тя не е декларирала тези пътувания и не е обявила подобни отношения. Присъствието ѝ в Конституционния съд уронва престижа както на институцията, така и на държавата“, заяви още депутатът и призова Атанасова да подаде оставка.

Междувременно от ДПС реагираха с обвинения към ръководството на МВР и службите за сигурност. Депутатът Калин Стоянов съобщи, че е подал сигнал до изпълняващия функциите главен прокурор Ваня Стефанова с искане да бъде проверено по какъв начин е събирана информацията за полетите на Пеевски.

„Възраждане“ и „Демократична България“ поискаха оставката на Десислава Атанасова

Според Стоянов по време на парламентарното изслушване е станало ясно, че са извършвани справки в системата PNR, която съдържа информация за пътници, маршрути на пътувания и начин на плащане. Стоянов подчерта, че достъпът до тази база данни е строго регламентиран и по принцип се използва при разследвания на тежки престъпления, включително такива, свързани с тероризъм.

„Трябва да стане ясно кой е разпоредил извършването на тези справки, на какво правно основание са направени и кой конкретен служител е работил по тях“, заяви той.

По думите му отговори по случая дължат не само вътрешният министър Иван Демерджиев, но и председателят на ДАНС Станчо Станчев, както и директорът на ГДБОП Мартин Златков.

От ДПС обявиха още, че възнамеряват да информират и европейските партньорски служби, които работят със системата, тъй като според тях тя съдържа чувствителна информация, предназначена за разследване на конкретни престъпления.

Демерджиев и Стоянов в нов сблъсък за полетите на Пеевски и санкциите по „Магнитски“

Малко по-късно вътрешният министър Иван Демерджиев и депутатът от ДПС Калин Стоянов влязоха в остър спор след парламентарното изслушване за полетите на лидера на партията Делян Пеевски.

Демерджиев коментира подадения от Стоянов сигнал до прокуратурата, като заяви, че подобни действия вече са станали предвидими. „Сигналите на Калин Стоянов отдавна са станали публично разпознаваеми. Зад тях не стои нищо друго освен поредната политическа реакция по команда на Делян Пеевски“, заяви министърът.

По думите му информацията за пътуванията на лидера на ДПС не се съдържа само в българските системи, а присъства и в редица международни регистри.

„Ако от ДПС са толкова убедени, че данните за съвместния полет на Делян Пеевски и Десислава Атанасова не фигурират в регистрите на „Гранична полиция“, за мен по-интересният въпрос е защо ги няма и какви са причините за това“, каза Демерджиев.

Министърът коментира и санкциите по глобалния закон „Магнитски“, като заяви, че те имат значение и на територията на България. Той подчерта, че ще настоява да бъде проверено дали е имало манипулиране на информация или неправомерни действия от страна на служители, работили по случая.

„Ще направя всичко възможно да установя има ли нарушения или опити за манипулиране на данни. Ако бъдат открити такива, виновните ще понесат цялата строгост на закона“, заяви Демерджиев.

Той отправи и въпрос към ДПС откъде партията разполага с толкова подробна информация по случая. „Нека от ДПС обяснят откъде имат достъп до данни, които по закон са класифицирани и не могат да бъдат получени без достъп до съответните служби“, каза още вътрешният министър.

От своя страна Калин Стоянов отхвърли твърденията на Демерджиев и го обвини в непознаване на европейското законодателство. Според депутата санкциите по американския закон „Магнитски“ не могат да се прилагат пряко в България и в останалите държави от Европейския съюз.

„Като адвокат министърът би трябвало да знае, че съществува европейски регламент още от 1996 г., който не допуска прилагането на санкции, наложени от трети държави, спрямо европейски граждани“, заяви Стоянов.

Той отхвърли и намеците, че ДПС е разполагало с нерегламентиран достъп до информация, свързана с проверката. „Министърът няколко пъти попита откъде сме имали информация. Отговорът е много прост - от самия него. Вчера той лично излезе на трибуната на Народното събрание и публично огласи всички данни, за които днес говорим“, каза още Стоянов.