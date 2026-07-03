Конституционният съдия Десислава Атанасова разпространи своята позиция по твърденията на вътрешния министър Иван Демерджиев относно нейни пътувания с лидера на ДПС Делян Пеевски.

Тя съобщи, че е изискала и получила с удостоверение от Министерството на вътрешните работи за пътуванията си извън страната за периода 05.04.2024 г. - 08.04.2024 г.

Демерджиев съобщи, че пътуванията на Пеевски с частни компании са стрували около 1,8 милиона евро

„Данните, регистрирани в Интегрираната информационна система „Справки“ на МВР, удостоверяват преминаванията ми през граничните контролно-пропускателни пунктове на България. Твърдението, че „на 5 април 2024 г. Десислава Атанасова е пътувала с Делян Пеевски от летище „Васил Левски“ - София до Дубай с частна компания „Хиперион Авиейшън“ е невярно. Напуснала съм страната на 05.04.2024 г. с граждански полет TK 1032 – пътнически самолет на турските авиолинии и съм се завърнала на 08.04.2024 г. с граждански полет TK 1031 - отново пътнически самолет на турските авиолинии“, казва в становището си Атанасова.

Тя твърди, че на посочените дати е летяла по маршрута София - Истанбул - София, с граждански полет и е пребивавала единствено на територията на Турция, което се удостоверява и от данните в паспорта ѝ.

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В допълнение тя прилага документи с оглед обективното изясняване на фактите и обстоятелствата, свързани с нейните пътувания в качеството ѝ на конституционен съдия.

Припомняме, че вчера в пленарна зала вътрешният министър разпространи информация за съвместни пътувания на Пеевски с Десислава Атанасова. Той цитира справка на ГДБОП, според която на 5 април 2024 г. двамата са пътували заедно по маршрута София - Дубай с авиокомпания Hyperion Aviation Ltd. Министърът подчерта, че не е разпореждал лично проверката, а тя се извършва по законов ред от компетентните структури на МВР.

Редактор: Цветина Петкова