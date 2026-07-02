Министерството на вътрешните работи извършва проверка по сигнали, свързани с полетите на лидера на ДПС Делян Пеевски, като се изясняват източниците на финансиране, пътниците на борда и обстоятелствата около организирането на пътуванията. Това заяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев по време на изслушване в Народното събрание.

По думите му още при встъпването му в длъжност в МВР са били подадени заявления по Закона за достъп до обществена информация, както и няколко сигнала, свързани с пътуванията на Делян Пеевски. Министърът подчерта, че ведомството подхожда еднакво към всеки сигнал, независимо дали засяга народен представител, или обикновен гражданин.

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„Имунитетът на депутатите не ги предпазва от проверки, а от повдигане на обвинение. За да бъдат събрани доказателства, е необходимо сигналите да се проверят“, заяви Демерджиев.

Министърът съобщи, че в момента се обработва голям обем информация, тъй като Пеевски е осъществил множество пътувания през последните години. Значителна част от тях са били по маршрута София - Истанбул, откъдето полетите са продължавали към различни международни дестинации - сред тях Дубай, Гърция и други населени места в Турция. По тази причина МВР е поискало съдействие от чуждестранни партньорски служби за установяване на маршрутите, пътниците и начина на финансиране на последващите полети.

Според събраната до момента информация част от полетите са били заплатени от адвокатско дружество. Разследващите проверяват дали средствата са били собствен ресурс на дружеството, или са постъпили по клиентски сметки, както и кой е реалният източник на финансирането.

Демерджиев отправи и критики към Софийската градска прокуратура, като посочи, че след появата на публична информация за сигналите, прокуратурата е изискала един от материалите по случая, но последвало продължително бездействие. По думите му МВР не разполага с информация какво се е случило със сигнала след изпращането му.

Министърът съобщи още, че адвокат на Пеевски многократно е изисквал информация за конкретните служители, работещи по проверките, както и за характера на тяхната дейност. Той категорично заяви, че подобен интерес няма да бъде удовлетворяван и МВР ще защитава служителите си от всякакви опити за натиск.

В отговор на въпрос от народен представител за резултатите от проверката относно плащането на полетите, Демерджиев представи конкретни данни, събрани от Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“. Според тях, за периода от 2018 г. до момента, Делян Пеевски е излетял от летище София общо 227 пъти, като 181 от тези полети са били извършени с чартъри.

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По данни на МВР е установено, че шест двупосочни частни полета по маршрута София - Истанбул на обща стойност 122 880 евро са били заплатени от адвокатско дружество „Ангелов, Андреев и партньори“. Договорът бил сключен през декември 2025 г. и е прекратен на 21 май тази година. Според министъра съдружник в дружеството е адвокат Александър Ангелов, който по данни на МВР е адвокат на Пеевски.

Демерджиев посочи, че приблизителната стойност на един полет по маршрута София - Истанбул е около 10 000 евро в едната посока. На база на вече установените данни за 181 полета с частни компании, ориентировъчната стойност на всички пътувания възлиза на около 1,8 милиона евро.

„Ще установим кой е извършил плащанията, на какво основание са направени и какви са причините за тях“, заяви министърът.

Министърът увери, че проверките продължават и всички установени факти ще бъдат представени както на Народното събрание, така и на българската общественост.

Повод за остра размяна на реплики в пленарната зала стана въпрос на депутата Хамид Хамид, който обвини министъра в разпространяване на невярна информация. Хамид заяви, че Демерджиев на два пъти е твърдял, че Пеевски е пътувал с конституционен съдия, като е споменал името на Десислава Атанасова. Депутатът настоя министърът да посочи конкретна дата, авиокомпания и дестинация на предполагаемото съвместно пътуване и го призова да се извини, ако не разполага с доказателства за подобно твърдение.

В изказването си Хамид постави под въпрос и ролята на министъра при започването на проверките. Той попита дали лично Демерджиев е разпоредил, възложил или наредил проверката по сигналите за полетите на Пеевски, като акцентира върху правомощията на министъра на вътрешните работи и начина, по който се образуват подобни проверки.

В отговора си министър Демерджиев заяви, че е изненадан от тона на въпроса, но ще даде конкретни факти, базирани на официална информация, предоставена от Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“. Той отхвърли отправените към него лични квалификации и подчерта, че работи единствено с документи и справки, изготвени от компетентните служби.

По думите му в официална справка на ГДБОП е посочено, че на 5 април 2024 г. е установено съвместно пътуване по маршрута София – Дубай с авиокомпания Hyperion Aviation Ltd между Делян Пеевски и Десислава Атанасова. Министърът допълни, че в документа е отбелязано и обстоятелството, че от 1 април същата година Атанасова е встъпила в длъжност като конституционен съдия.

„Аз не работя с произволни данни и не правя свободни интерпретации. Цитирам информацията така, както е предоставена от компетентните структури на МВР“, заяви Демерджиев от парламентарната трибуна.

Министърът категорично отрече да е възлагал лично конкретната проверка. Според него обработването на постъпилите сигнали е част от законовите задължения на структурите в МВР и те са длъжни да извършват необходимите действия при наличие на данни за проверка.

В продължение на отговора си Демерджиев представи и допълнителна информация за авиокомпанията Hyperion Aviation Ltd, която според него е свързана с лица, за които МВР събира данни във връзка с проверката. Той посочи, че компанията се свързва с Красимира Каменова, която има дете от Георги Папазки - брат на Валтер Папазки. Министърът заяви, че разполага и с допълнителни данни по темата, които може да бъдат предоставени при необходимост.

Демерджиев отново подчерта, че няма да разкрива информация за конкретните оперативни служители, ангажирани с проверките, независимо от проявения интерес към тяхната работа. По думите му защитата на разследващите е принципна позиция на политическото и професионалното ръководство на МВР.

След изслушването Пеевски отхвърли твърденията на министъра и обвини Демерджиев в незаконно разследване на личния му живот. Лидерът на ДПС заяви, че всички полети са били платени от него и неговото семейство и не са използвани публични средства. По думите му личните му пътувания не следва да бъдат обект на обществен интерес, доколкото не са свързани с разходване на държавен ресурс.

Редактор: Цветина Петкова