Адвокатът на лидера на ДПС Делян Пеевски - Хамид Хамид, подаде сигнал до Софийската градска прокуратура с искане да бъде извършена проверка дали структури на МВР, включително ГДБОП, са събирали незаконно информация за Пеевски.

Повод за сигнала са медийни изяви на министър Иван Демерджиев, от които според Хамид възникват съмнения за възможно незаконно събиране на сведения, извършване на справки, проверки, оперативни действия или проследяване спрямо лидера на ДПС.

Адвокатът на Делян Пеевски подаде сигнал до прокуратурата за вътрешния министър

В сигнала се посочва, че от думите на Демерджиев може да се направи извод, че директорът на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ главен комисар Мартин Златков е разпоредил, допуснал, организирал или контролирал действия по събиране на информация за полети, пътувания, маршрути, движение, местонахождение, придружители и други лични данни на Делян Пеевски.

Според подателя на сигнала трябва да бъде изяснено и дали са използвани специални разузнавателни средства, както и дали евентуални действия са били извършвани при спазване на закона.

Хамид настоява прокуратурата да установи фактите и да предприеме всички предвидени от закона действия според резултатите от проверката.

В сигнала се подчертава, че случаят е от висок обществен интерес и засяга конституционните гаранции срещу използването на органи на изпълнителната власт за незаконно наблюдение, събиране на информация, фактическо разследване или политически мотивирано въздействие спрямо народни представители от опозицията и политически опоненти.

Редактор: Цветина Петкова