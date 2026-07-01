За разлика от тях, аз никога не бих разпоредил на служител да извърши нещо незаконно. Няма такъв случай в кариерата ми, няма и да има. Очевидно обаче някои хора са притеснени каква комуникация тече през телефоните им. Така министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев коментира информацията за подаден сигнал до СГП с искане да бъде извършена проверка дали структури на МВР, включително ГДБОП, са събирали незаконно информация за Делян Пеевски.

„Не знам точно от кого е пуснат сигнала от „ДПС - Ново начало”. От вас научавам за него“, посочи Демерджиев и допълни: „Представителите на тази политическа сила имат навика да приписват собствените си практики на други хора”.

„Очевидна е и фиксацията върху мен персонално, което ме радва и ме кара да вярвам, че съм на прав път“, заяви още той.

Адвокатът на Пеевски поиска проверка за незаконно събиране от МВР на информация за лидера на ДПС

Редактор: Ивета Костадинова