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Той коментира сигнала до СГП с искане да бъде извършена проверка дали структури на МВР, включително ГДБОП, са събирали незаконно информация за Делян Пеевски
За разлика от тях, аз никога не бих разпоредил на служител да извърши нещо незаконно. Няма такъв случай в кариерата ми, няма и да има. Очевидно обаче някои хора са притеснени каква комуникация тече през телефоните им. Така министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев коментира информацията за подаден сигнал до СГП с искане да бъде извършена проверка дали структури на МВР, включително ГДБОП, са събирали незаконно информация за Делян Пеевски.
„Не знам точно от кого е пуснат сигнала от „ДПС - Ново начало”. От вас научавам за него“, посочи Демерджиев и допълни: „Представителите на тази политическа сила имат навика да приписват собствените си практики на други хора”.
„Очевидна е и фиксацията върху мен персонално, което ме радва и ме кара да вярвам, че съм на прав път“, заяви още той.
Адвокатът на Пеевски поиска проверка за незаконно събиране от МВР на информация за лидера на ДПСРедактор: Ивета Костадинова
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