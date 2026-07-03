Конституционният съд проучва изнесените от министърa на вътрешните работи Иван Демерджиев данни за съвместно пътуване с частен полет до Дубай на депутата и лидер на ДПС Делян Пеевски и конституционния съдия Десислава Атанасова. Това каза за БНР председателят на съда Павлина Панова, като уточни, че институцията няма законови механизми за реакция при подобни казуси.

Политически сблъсък след справка на ГДБОП за пътувания на Делян Пеевски

Вчера в рамките на парламентарно изслушване по предложение на мнозинството, вътрешният министър обяви, че полетът е бил на 5 април 2024 г. и коментира, че е парадоксално на един и същ частен полет да се намират конституционен съдия и санкциониран по глобалния закон "Магнитски".

Адвокатът на лидера на ДПС Делян Пеевски - Хамид Хамид, настоя за истината и извинение от директора на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ - главен комисар Мартин Златков.

Адвокатът на Пеевски: ГДБОП е предоставила фалшива “справка” на Демерджиев

От опозицията пък поискаха оставката на Десислава Атанасова.

„Възраждане“ и „Демократична България“ поискаха оставката на Десислава Атанасова

Редактор: Цвета Лазаркова