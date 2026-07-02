Адвокатът на лидера на ДПС Делян Пеевски - Хамид Хамид - настоя за истината и извинение от директора на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ - главен комисар Мартин Златков.

Поводът е изказването от парламентарната трибуна на министър Иван Демерджиев, гласящо: “Справката, която съм получил от Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“, и съгласно тази справка много ясно е записано: „Установено е съвместно пътуване със самолет на 5 април 2024 г. по направлението София – България – Дубай – Обединени Арабски емирства с въздушен превозвач Hyperion Aviation LTD, съвместно между Делян Славчев Пеевски и Десислава Вълчева Атанасова с посочен единен граждански номер”.

"Тази “справка” е изфабрикувана лъжа, за която отговорност носи ГДБОП и нейния ръководител", казва адвокатът в позиция, която ще бъде изпратена до ГДБОП.

Припомняме, че по-рано днес от трибуната на НС вътрешният министър каза : „Аз не работя с произволни данни и не правя свободни интерпретации. Цитирам информацията така, както е предоставена от компетентните структури на МВР“. В изказването си той подчерта, че в документа е отбелязано и обстоятелството, че на датата, когато полетът е бил осъществен, Атанасова вече е била встъпила в длъжност като конституционен съдия.

Министърът категорично отрече да е възлагал лично конкретната проверка. Според него обработването на постъпилите сигнали е част от законовите задължения на структурите в МВР и те са длъжни да извършват необходимите действия при наличие на данни за проверка.

След изслушването Пеевски отхвърли твърденията на министъра и обвини Демерджиев в незаконно разследване на личния му живот. Лидерът на ДПС заяви, че всички полети са били платени от него и неговото семейство и не са използвани публични средства. По думите му личните му пътувания не следва да бъдат обект на обществен интерес, доколкото не са свързани с разходване на държавен ресурс.

Редактор: Дарина Методиева