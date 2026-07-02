Лидерът на ДПС Делян Пеевски обвини министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев в незаконно разследване на личния му живот. Повод за изказването станаха проверките на пътувания на председателя на партията.

В изявление пред журналисти в кулоарите на Народното събрание Пеевски заяви, че полетите са били финансирани изцяло с лични средства на него и неговото семейство и не са свързани с използването на публичен ресурс. „Министър Демерджиев незаконно е разследвал личния ми живот за полети, които са платени от мен и моето семейство“, каза Пеевски.

Демерджиев съобщи, че пътуванията на Пеевски с частни компании са стрували около 1,8 милиона евро

Според него държавните институции не следва да се занимават с неговите лични пътувания, след като няма данни за разходване на държавни средства или други публични ресурси.

„Оттук нататък моят личен живот си е мой. Не е тема на никой друг, при условие че публичен ресурс не е ползван за моите разходи“, заяви още лидерът на ДПС.

Иван Демерджиев за сигнала от ДПС: Никога не бих разпоредил на служител да извърши нещо незаконно

Пеевски коментира и темата за наложените срещу него международни санкции, като изрази позиция, че те нямат практическо действие в България. „Нито една санкция не работи в България“, заяви той.

Изявлението идва на фона на продължаващия спор между МВР и представители на ДПС относно проверките на полетите на Пеевски. По-рано в парламента министър Демерджиев съобщи, че ведомството проверява източниците на финансиране на редица частни полети, осъществени през последните години, както и лицата, свързани с тяхното организиране и заплащане.

Днес министърът обясни, че проверката на ведомството започва след постъпили сигнали и заявления по Закона за достъп до обществена информация, свързани с полетите на лидера на ДПС Делян Пеевски. По думите на Демерджиев МВР изяснява източниците на финансиране на пътуванията, пътниците на борда и обстоятелствата около организирането на полетите. Той подчерта, че ведомството е длъжно да проверява всеки сигнал независимо кого засяга и че депутатският имунитет не препятства извършването на проверки.

Според данни на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ за периода от 2018 г. до момента Пеевски е излетял от летище София общо 227 пъти, като 181 от полетите са били с частни авиокомпании. Значителна част от маршрутите са преминавали през Истанбул, откъдето са продължавали към различни международни дестинации, включително Дубай, Гърция и други точки в Турция. Във връзка с това МВР е поискало съдействие от чуждестранни партньорски служби за проследяване на последващите полети и установяване на пътниците и начина на финансиране.

Адвокатът на Пеевски поиска проверка за незаконно събиране от МВР на информация за лидера на ДПС

По време на проверката е установено, че шест двупосочни полета по маршрута София - Истанбул на обща стойност 122 880 евро са били платени от адвокатско дружество „Ангелов, Андреев и партньори“. Разследващите проверяват произхода на средствата и основанието за извършените плащания. По оценка на МВР, ако се приложат сходни разходи към всички установени частни полети, общата стойност на пътуванията може да достигне около 1,8 млн. евро.

Демерджиев отправи критики към Софийска градска прокуратура, като заяви, че след изискване на един от сигналите по случая е последвало продължително бездействие и МВР не е получило информация за развитието му. Той съобщи още, че адвокат на Пеевски е поискал информация за конкретни служители, работещи по проверките, но подчерта, че министерството няма да разкрива данни за оперативните работници.

Темата предизвика остър спор в пленарната зала, след като депутатът от ДПС Хамид Хамид обвини министъра, че е разпространил невярна информация за съвместни пътувания на Пеевски с Десислава Атанасова. В отговор Демерджиев цитира справка на ГДБОП, според която на 5 април 2024 г. двамата са пътували заедно по маршрута София - Дубай с авиокомпания Hyperion Aviation Ltd. Министърът подчерта, че не е разпореждал лично проверката, а тя се извършва по законов ред от компетентните структури на МВР.

Редактор: Цветина Петкова